Erstaunen, Sorge, Empörung: Reihenweise klagten Studenten der Universität Zürich über Vorkommnisse, die sich im vergangenen Semester abspielten. Türkische Spitzel sollen Besucher der Universität systematisch fotografiert oder gefilmt haben. Einmal während eines historischen Seminars zum Völkermord an den Armeniern, davor bei einer Würdigung eines regierungskritischen Journalisten in der Aula der Hochschule. Ein Doktorand wandte sich gar mit der Beobachtung an die Medien, dass es «gang und gäbe» sei, dass Leute für die türkische Regierung an Tagungen und Konferenzen erscheinen, um die Teilnehmer zu fotografieren.

Doch tun sie das immer noch? Davon geht Muammer Kurtulmus aus. Er ist Zürcher Gemeinderat (Grüne) und schweizerisch-türkischer Doppelbürger. «Bespitzelungen sind in der Türkei eine Staatspolitik», sagt er. Seit dem gescheiterten Putschversuch vor einem Jahr fürchten auch Türken in der Schweiz Konsequenzen, wenn sie sich negativ zur Regierung äussern. Sei es, dass sie selbst nicht mehr in ihre Heimat reisen dürfen oder dass sie Verwandte in der Türkei mit ihren Äusserungen in Gefahr bringen. Erdogan selbst rufe die Bevölkerung bei jeder Gelegenheit auf, Regimekritiker den Behörden zu melden, sagt Kurtulmus. «Wir müssen damit rechnen, dass auch in der Schweiz die Bespitzelung systematisch weitergeführt wird.»

Dafür gibt es einige Anzeichen, denn es ist längst nicht nur Zürich betroffen, auch die Universität Basel kennt solche Vorkommnisse. Für die Hochschulen ist es allerdings nicht einfach, dagegen vorzugehen. Die Universität Zürich hat von einer Klage gegen die Spitzel abgesehen, wie Rektor Michael Hengartner auf Anfrage erklärt. «Im Nachhinein ist es schwierig, ihnen die Tat nachzuweisen.» Ausserdem habe er von keinen neuen Fällen gehört.