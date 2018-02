Denn Steiner, Prophet und Mass aller Dinge, hatte seine Nachfolge nicht geregelt. Die Bewegung trug zunehmend Zerfallserscheinungen. Wegman und Steiners Witwe Marie Steiner-von Sivers trugen persönliche Animositäten aus. Im April 1935 wurde die Gegenfrau Wegman ihres Amtes enthoben und mit einer Gefolgsfrau aus dem Vorstand geworfen. Rund zehn Jahre später wurde auch die Witwe kaltgestellt.

Nun versucht eine Initiative, Ita Wegman zu rehabilitieren. Ein erster Versuch scheiterte an der letztjährigen Generalversammlung der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft. Das Traktandum wurde kurzfristig zurückgezogen, um einen drohenden, öffentlichen Streit zu vermeiden. Denn so heftig nach innen ausgeteilt und gefochten wird, so sorgsam wird das friedfertige Antlitz nach aussen gepflegt. Nun läuft eine Unterschriftensammlung für einen zweiten Anlauf, damit Wegman wieder in den Steinerschen Olymp aufgenommen wird.

Ironiefrei verbreiten die Initianten auf einer eigens eingerichteten Website die Ansicht, der Ausschluss Wegmans von 1935 sei von welthistorischer Tragweite gewesen. Denn damit sei der Damm gegen den Nationalsozialismus gebrochen. Der Rausschmiss habe auch verheerende Auswirkungen auf die Bewegung gehabt. Denn Steiner habe in seinen «Karmavorträgen» geschildert, wie sich «in der geistigen Welt Seelen aus allen Mysterienströmungen» versammelten.