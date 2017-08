Wenn Babys oder Kleinkinder im Auto mitfahren, müssen sie immer im gesicherten Kindersitz angeschnallt sein, so schreibt es der Gesetzgeber vor. In Schweizer Stadt-Bussen gilt dieses Gesetz noch nicht – und so ist es kein seltenes Bild, dass in den vielfach überfüllten öffentlichen Verkehrsmittel frischgebackene Mütter mit einem Baby im Tragetuch im Gang stehen, an der linken Hand gar noch ein zweites Kind halten und sich mühsam an einer Stange festklammern.

Solche Situationen können vor allem für Babys sehr gefährlich werden. Das soll sich ändern. Denn Politiker diskutieren die Idee, Busse künftig mit Baby- und Kindersitzmöglichkeiten auszurüsten: «Eine solche gezielte Massnahme würde ich unterstützen», sagt Bastien Girod, Nationalrat Grüne Zürich.

Der frischgebackene zweifach Vater fordert zudem, die «alte Schule» zu reaktivieren, also das ungeschrieben Gesetz älteren Personen und Müttern oder Vätern mit Kindern den Sitz freizugeben. Auch RoadCross Schweiz, die Stiftung für Verkehrssicherheit, würde eine «gewisse Anzahl» von Kindersitzen in Bussen begrüssen, denn dies «wäre ein sinnvoller Service für Eltern und würde bestimmt zur Sicherheit beitragen.» SP-Nationalrätin Margret Kiener Nellen geht noch weiter und findet, in Stadtbussen müsse man ein Familienabteil als Pilotprojekt ausprobieren.