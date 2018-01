Bei «Schweiz aktuell» überzeugt die Moderatorin. Leider erfahre ich nicht, wie sie heisst. Noch bedauerlicher ist, dass die Sendung nicht so gut ist wie die Moderatorin. Sie entpuppt sich gar als unfreiwillig zynisch. Im Bericht geht es um die Sistierung des Vergewaltigungsfalles von Emmen aus dem Jahr 2015. Die Journalistin sagt: «Einen Hoffnungsschimmer gibts noch. Nämlich, wenn der Täter ein nächstes Mal zuschlägt.» Der Staatsanwalt sagt: «Das gibt uns die Möglichkeit, dass wir die Täter-DNA abgleichen können, in der Hoffnung, dass der Täter irgendwo seine Spuren nochmals hinterlässt.» Zur Erinnerung: Das Opfer ist seit der Vergewaltigung querschnittgelähmt. Die Hoffnung auf eine Wiederholung dieser widerwärtigen Tat ist ziemlich deplatziert.

Die «Tagesschau» gilt als Flaggschiff. Nicht zu Unrecht. Sie informiert sachlich und viel. Und sie schafft es, Themen, die schon am Mittag gelaufen sind, anzureichern. Wie bei der Nachricht um Sozialhilfebezüger, denen die Wiedereingliederung erleichtert werden soll. Im Gegensatz zur «Tagesschau» am Mittag wird abends ein Beitrag über eine Betroffene serviert, die nun eine KV-Lehre absolviert. Trotz ihrem Status und ihrer hohen Glaubwürdigkeit bedient sich auch die «Tagesschau» den Instrumenten des Boulevards. Beispielsweise, wenn Katja Stauber mit weit aufgeschlagenen Augen verkündet, dass in der Schweiz nie so viele Menschen ihre Organe gespendet hätten wie im letzten Jahr. Später erfahren wir: Von 145 Toten in der Schweiz durften letztes Jahr Organe entnommen werden. Das sind 2 mehr als im Vorjahr. Doch die Warteliste beträgt 1478 Patienten. Ein Hoch auf Minderheiten!

Mein Info-Favorit ist «10vor10» mit Susanne Wille. Nicht so umfassend, aber tiefgründiger als die «Tagesschau». Deshalb auch ein Mehrwert in Zeiten der permanenten Informations-Flut.

Beim Thema Griechenland begnügt sich «10vor10» nicht mit den Streiks gegen die Einschränkung des Streikrechts, was mich nun wahrlich nicht interessiert. Nein, «10vor10» zeichnet das grosse Bild, nennt den hohen Preis, den die Bevölkerung für Reformen und den Kampf gegen die Schuldenkrise bezahlen muss. Einzig, man wünschte sich in dieser Sendung analog zur ARD auch mal einen Kommentar. Gewiss ist das heikel. Aber die Meinung drückt sowieso durch. Wie im sehr gelungenen Paket über die Aufweichung des Raser-Gesetzes. Übrigens: Die Deutschen würden sich über mildere Strafen für Raser in der Schweiz freuen. Seit das Gesetz in der Schweiz verschärft wurde, werden in Deutschland 60 Prozent mehr Raser mit Schweizer Kennzeichen gebüsst, lerne ich aus dem «10vor10»-Beitrag.

Dienstagmorgen: War Blocher mal Chauffeur?

Wird SRF vorgängig mit Informationen gefüttert? Gleichentags, wie der Flughafen Zürich seine Zahlen präsentiert, strahlt das Wirtschaftsmagazin «ECO» einen Beitrag aus. 29,4 Millionen Passagiere haben 2017 den Flughafen Zürich benutzt – 6,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Ansonsten erfahre ich, was ich schon weiss: Der Flughafen Zürich ist für die Bevölkerung unerträglich, wie Rümlangs Gemeindepräsident wettert.

Zeit, «Schawinski» nachzuschauen. Zu Gast ist Hans-Ulrich Bigler, Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbands. Bigler, No-Billag-Befürworter, hat einen Plan skizziert, wie es für die SRG auch nach einem Ja weitergehen kann. Schawinski ist gewohnt giftig. Bigler muss immer wieder Treffer einstecken. Er habe bei «Weltwoche»-Kolumnist Zimmermann abgekupfert. Oder: Auf welche Erfahrungen aus dem Radio- und TV-Business er denn zurückgreifen könne, um Plan B zu skizzieren. Bigler taumelt. Aber er fällt nicht. Warum? Weil Schawinski seine Schlagkombinationen nicht zu Ende führt, weil er zu verbissen, zu ungeduldig ist, weil er zu ungestüm den K.-o.-Schlag sucht. Unentschieden.