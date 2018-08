Heute beugt sich der Bundesrat erstmals nach der Sommerpause über das EU-Dossier. Die Ausgangslage hat sich in wenigen Wochen abermals verschlechtert. Seit sich die innenpolitische Blockade verfestigte, ist eine Einigung mit der EU in weite Ferne gerückt. Der Bundesrat muss heute überlegen, wie er nun vorgehen soll.

Da sowohl in der EU als auch in der Schweiz 2019 Wahlen anstehen, strebten beide Vertragsparteien einen Abschluss noch in diesem Jahr an. Doch seit sich die SP klar auf die Seite der Gewerkschaften schlug und den Lohnschutz als unverhandelbar erklärte, sehen auch die Mitteparteien keinen Grund mehr, den Abschluss eines Rahmenabkommens um jeden Preis zu forcieren. Gegen eine unheilige Allianz zwischen SP und SVP lasse sich das wenig populäre Rahmenabkommen nicht verteidigen, sagt CVP-Präsident Gerhard Pfister: «Wenn es dem Bundesrat in absehbarer Zeit nicht gelingt, alle Sozialpartner an den Verhandlungstisch zu bringen, lassen sich auch in Gesprächen mit der EU keine Fortschritte erzielen.» FDP-Präsidentin Petra Gössi sagt hingegen, dass die FDP die Verhandlungen mit der EU nach wie vor unterstütze, das Resultat müsse man beurteilen, wenn es vorliege. «Erst wenn der Bundesrat mit Brüssel inhaltlich keine Einigung findet, sollten die Verhandlungen mit der EU sistiert werden.»