Wie entwickeln sich die kantonalen und nationalen Zahlen? +++ Wie läuft die Lockerung ab?

Während die Fallzahlen und Zahl der Todesopfer weiter wachsen, ist auch klar, dass immer mehr infizierte Menschen wieder gesund sind. Allerdings gibt es dazu keine offizielle Zählung. Einige Kantone und Länder veröffentlichen zwar Zahlen, jedoch meist aufgrund von Schätzungen. Im Aargau galten beispielsweise am 8. Mai 990 von 1149 positiv Getesteten als geheilt (86 Prozent). Höher liegt die Schätzung in den beiden Basel (BS: 90%, BL: 94%), etwas tiefer in Uri (82%).

Auch Medien stellen eigene Schätzungen an, wobei beispielsweise die NZZ ihre Berechnungsmethode offenlegte. Die Annahme lautet: 75 Prozent der positiv Getesteten genesen nach zwei Wochen, 10 Prozent nach drei Wochen, weitere 10 Prozent nach vier Wochen und die restlichen 5 Prozent nach sechs Wochen. Daraus ergibt sich, dass derzeit schweizweit rund 73 Prozent der positiv Getesteten genesen ist.

Trotz der beträchtlichen Spanne dieser Angaben ist eines klar: Die deutliche Mehrheit der positiv getesteten Menschen in der Schweiz ist nicht mehr krank. Angesichts der hohen Dunkelziffer - mögliche (milde) Covid-19-Fälle, die überhaupt nicht getestet wurden - dürfte die Genesenen-Quote noch deutlich höher liegen.