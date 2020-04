Wie entwickeln sich die kantonalen und nationalen Zahlen? +++ Was ist wieder erlaubt, was bleibt verboten?

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert. Fehlt Ihnen eine Information? Stimmt etwas nicht? Haben Sie eine Frage? Melden Sie sich bei uns: community@chmedia.ch

Hier finden Sie den Ticker mit allen News zu Corona aus der Schweiz.

Zentralschweiz

Aargau

Basel

Solothurn Die aktuellsten Zahlen

Die Anzahl der täglichen neuen positiven Tests

Wie viele Menschen sind genesen? Während die Fallzahlen und Zahl der Todesopfer weiter wachsen, ist auch klar, dass immer mehr infizierte Menschen wieder gesund sind. Allerdings gibt es dazu keine offizielle Zählung. Einige Kantone und Länder veröffentlichen zwar Zahlen, jedoch meist aufgrund von Schätzungen. Im Aargau galten beispielsweise am 23. April 750 von 1037 positiv Getesteten als geheilt (72 Prozent). Höher liegt die Schätzung in den beiden Basel und in Uri (BS: 84%, BL: 85%. UR: 88%). Auch Medien stellen eigene Schätzungen an, wobei beispielsweise die NZZ ihre Berechnungsmethode offenlegte. Die Annahme lautet: 75 Prozent der positiv Getesteten genesen nach zwei Wochen, 10 Prozent nach drei Wochen, weitere 10 Prozent nach vier Wochen und die restlichen 5 Prozent nach sechs Wochen. Daraus ergibt sich, dass derzeit schweizweit rund 73 Prozent der positiv Getesteten genesen ist. Trotz der beträchtlichen Spanne dieser Angaben ist eines klar: Die deutliche Mehrheit der positiv getesteten Menschen in der Schweiz ist nicht mehr krank. Angesichts der hohen Dunkelziffer - mögliche (milde) Covid-19-Fälle, die überhaupt nicht getestet wurden - dürfte die Genesenen-Quote noch deutlich höher liegen.

Der Stand in den Kantonen (Klicken Sie auf einen Kanton, um mehr Details zu erfahren)

So entwickeln sich die Fallzahlen, Hospitalisationen und Todesfälle schweizweit

Die Grafik zeigt die offiziellen Zahlen des Bundes. Diese können sich von denen der Kantone unterscheiden, da diese ihre eigenen Zahlen teilweise vor der Meldung an den Bund, teilweise aber auch danach veröffentlichen. Details zu den Todesfällen in der Schweiz Die Hälfte der Todesopfer in der Schweiz war 84 Jahre alt oder älter, wie aus einer Statistik des Bundesamts für Gesundheit hervorgeht. Rund zwei Drittel waren Männer, ein Drittel Frauen. Von den verstorbenen Personen für die das BAG über vollständige Daten verfügt, litten 97 Prozent an mindestens einer Vorerkrankung. Die drei am häufigsten genannten Vorerkrankungen waren Bluthochdruck (rund zwei Drittel der verstorbenen Personen), Herz-Kreislauferkrankungen (über die Hälfte) und Diabetes (ungefähr drei von zehn). Anzahl Menschen in Spitälern und auf Intensivstationen pro Kanton

Von jenen Personen, die im Spital waren oder sind und für die das BAG über vollständige Daten verfügt, hatten fast neun von zehn mindestens eine relevante Vorerkrankung. Die drei am häufigsten Vorerkrankungen waren Bluthochdruck, Herz-Kreislauferkrankungen und Diabetes. Der Altersmedian der Hospitalisierten betrug 71 Jahre. Rund 60 Prozent der hospitalisierten Personen waren Männer. Vergleich der Kantone untereinander: Fallzahlen pro 100'000 Einwohner (fahren Sie über die Linien, um zu erfahren, um welchen Kanton es sich handelt)

Bemerkungen zu den Zahlen Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) publiziert jeweils am Mittag eine Reihe von Zahlen zur Situation in der Schweiz. Dabei handelt es sich um die offiziellen Zahlen. Die Kantone veröffentlichen auch ihre eigenen Zahlen – in der Regel vor dem BAG. Eine Gruppe um das Statistische Amt des Kantons Zürich sammelt diese Daten und veröffentlicht sie. Wir nutzen beide Datenquelle. Zahlen zu Regionen oder Gemeinden liegen nur aus wenigen Kantonen vor, beispielsweise aus St. Gallen. Die Zahl der positiven Tests auf das Coronavirus sind aus mehreren Gründen umstritten: Es werden nicht alle Verdachtsfälle getestet, unter anderem weil zeitweise die Tests knapp waren. Zudem dauert es eine Weile, bis das BAG die Meldungen der Labors erhält und sie erfassen kann. Das führt zu einer Verzögerung. Die Zahl der Hospitalisationen und der Todesfälle gibt daher einen besseren Überblick über die Lage, jedoch sind diese Werte verzögert.

Flacht die Kurve ab? Wie sich die Fallzahlen in der Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern entwickeln Nach wie vor gibt es täglich mehr Covid-19-Fälle, jedoch hat die Zunahme deutlich abgenommen. Seit mehreren Tagen gehen beim BAG lediglich noch einige hundert Fallmeldungen ein. Zeitweise waren es deutlich über 1000 pro Tag gewesen. Das BAG zeigt sich seit Ostern zuversichtlich, dass der Höchststand der Epidemie erreicht ist. Dadurch kann nach Ansicht der Experten auch über Lockerungen nachgedacht werden. Die Grafik unten zeigt die täglichen neuen Fälle pro Land. Die fette Linie ist die Schweiz. Fahren Sie über die Linien, um zu erfahren welches Land welcher Linie entspricht. Das Abflachen der Linie illustriert die Stabilisierung der Situation in der Schweiz, die früher eingetreten ist als in anderen Ländern wie Italien, Spanien, Frankreich oder dem Extremfall USA. Die meisten Länder habe es mittlerweile geschafft, die Kurven deutlich abzuflachen.

Die internationale Situation Das Virus breitet sich derzeit in den USA am schnellsten aus. In Europa sind Italien und Spanien am stärksten betroffen. In beiden Ländern sind nach offiziellen Angaben mehr Menschen gestorben als in China, wo sich das Virus zuerst ausbreitete. Die Schweiz zählt aufgrund der Pro-Kopf-Fallzahl zu den am meisten betroffenen Ländern.

So hat sich das Virus weltweit verbreitet

Die Empfehlungen der Behörden Das Bundesamt für Gesundheit fordert auf: Abstand halten – zum Beispiel ältere Menschen durch genügend Abstand schützen, beim Anstehen Abstand halten, bei Sitzungen Abstand halten.



– zum Beispiel ältere Menschen durch genügend Abstand schützen, beim Anstehen Abstand halten, bei Sitzungen Abstand halten. Gründlich Hände waschen

Hände schütteln vermeiden

In Papiertaschentuch oder Armbeuge husten und niesen

Bei Fieber und Husten zu Hause bleiben

Nur nach telefonischer Anmeldung in Arztpraxis oder Notfallstation Die Infoline des Bundes zum Corona-Virus +41 58 463 00 00 So soll die Lockerung ablaufen Seit dem 27. April werden Massnahmen zur Eindämmung der Coronaepidemie in der Schweiz schrittweise aufgehoben. Das hat der Bundesrat am 16. April, einen Monat nach Verkündigung der «ausserordentlichen Lage», beschlossen. Die schrittweise Lockerung soll einen raschen Wiederanstieg der Fälle verhindern. Läden und Einrichtungen müssen Schutzkonzepte vorlegen, damit sie öffnen dürfen. Unternehmen, Angestellte und Kunden müssen weiterhin die Hygiene- und Verhaltensregeln befolgen. Die Regierung plant die Öffnung folgendermassen: Geöffnet sind oder erlaubt ist seit dem 27. April: Bau- und Gartencenter, Gärtnereien, Blumenläden

Coiffeur- und Kosmetiksalons

Einrichtungen zur Selbstbedienung wie Autowaschanlagen, Solarien, Blumenfelder

Arzt- und Zahnarztpraxen

Physiotherapie, Massage

Alle Eingriffe in Spitäler, sofern keine kantonale Einschränkungen gelten Weiterhin in Kraft ist das Verbot von Treffen von mehr als fünf Personen. Auch die Grenze ist nach wie vor weitgehend geschlossen. 11. Mai: Ab diesem Datum soll der Unterricht in obligatorischen Schulen wiederaufgenommen werden. Zudem können alle anderen Märkte und Läden wieder öffnen. 8. Juni: Verlaufen die ersten beiden Lockerungs-Etappen vom 27. April und dem 11. Mai erfolgreich, sollen dann auch die Mittel-, Berufs- und Hochschulen sowie Museen, Zoos und Bibliotheken wieder öffnen. Der Entscheid über diese dritte Etappe wird voraussichtlich Ende Mai fallen. Was verboten ist und was erlaubt ist Der Bundesrat hat am 16. März eine «ausserordentliche Lage» ausgerufen. Das bedeutet, dass der Bundesrat nun Beschlüsse ohne Zustimmung von Parlament und Kantonen erlassen kann. Das hat er auch getan, indem er den Unterricht an den Schulen aussetzte, Läden und Restaurants bis zum 26. April schloss, Grenzkontrollen einführte und Teile der Armee aufbot. Die Kantone haben ergänzende Regeln erlassen. Zunächst hatten die Lockdown-Regeln bis zum 19. April gegolten, vor Ostern verlängerte der Bundesrat diese aber. Was hat geschlossen?

Alle Läden, Märkte, Restaurants, Bars sowie Unterhaltungs- und Freizeitbetriebe wie Museen, Bibliotheken, Kinos, Konzert- und Theaterhäuser, Sportzentren, Schwimmbäder und Skigebiete sind geschlossen. Ebenso sind Betriebe zu, in denen das Abstand halten nicht eingehalten werden kann, wie Coiffeursalons oder Kosmetikstudios. Was bleibt offen? Lebensmittelläden, Take-Aways, Betriebskantinen, Lieferdienste für Mahlzeiten und Apotheken, Drogerien, ebenso Tankstellen, Bahnhöfe, Banken, Poststellen, Hotels, die öffentliche Verwaltung und soziale Einrichtungen. Spitäler, Kliniken und Arztpraxen bleiben geöffnet, müssen aber auf nicht dringende Eingriffe und Therapien verzichten. Offen sind auch Kindertagesstätte. Die Behörden empfehlen aber, dass Eltern ihre Kinder nach Möglichkeit zuhause betreuen. Darf ich jetzt noch aus dem Haus gehen? Für alle anderen gilt die Botschaft: Wer nicht raus muss, soll das auch nicht tun. Ganz besonders angesprochen sind Kranke und Personen ab 65 Jahren sowie Menschen, die insbesondere folgende Erkrankungen aufweisen: Bluthochdruck, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronische Atemwegserkrankungen, Krebs sowie Erkrankungen und Therapien, die das Immunsystem schwächen. Dürfen meine Kinder noch auf dem Spielplatz spielen? Weil Kinder nicht als Treiber des Corona-Virus gelten, dürfen sie weiterhin miteinander spielen. Anders als in einigen Nachbarländern sind unsere Spielplätze deshalb geöffnet. Wichtig ist aber, dass die Eltern zueinander Abstand halten. Zudem müssen sich Eltern oder andere Personen, die zu Kindern engen Kontakt pflegen, bewusst sein, dass sie Träger der Viren sein könnten. Das Bundesamt für Gesundheit empfiehlt, dass nicht mehr als fünf Kinder zusammenspielen sollen. Welche Aktivitäten sind draussen noch erlaubt? Ob Spazieren, Wandern, Velofahren oder Joggen: Sie dürfen noch immer an die frische Luft. Doch tun Sie dies alleine. Als Ausnahme gelten lediglich Mitbewohner, Partner sowie die Familie, mit der man sowieso zusammen lebt. Wenn man per Zufall den Nachbar sieht, kann man sich begrüssen und einen kurzen Schwatz halten. Doch es gilt die Devise: Halten Sie jederzeit Abstand von zwei Metern. Und: Menschenansammlungen von mehr als fünf Personen sind seit dem 21. März verboten. Es droht eine Ordnungsbusse. Wie ist es mit Tennis und Fussball? Ab dem 1. Mai sollen Sportaktivitäten ohne Körperkontakt wieder möglich sein sollen. Das kündigte Sportministerin Viola Amherd kündigte an. Dazu gehören beispielsweise Tennis und Golf. Derzeit ist jede Partner- und Teamsportart verboten. Das gilt nicht nur für Ballsportarten wie Fussball, Unihockey oder Volleyball, sondern auch für Tennis, Badminton oder Golf. Selbst das Frisbee-Werfen sollte derzeit nicht gemacht werden, da sich die Viren auch so übertragen lassen. Die einzige Ausnahme ist auch hier: Wenn man den Sport mit Personen betreibt, mit denen man sowieso schon zusammen wohnt. Sind private Nachtessen noch erlaubt? Verboten sind private Nachtessen in den eigenen vier Wänden nicht. Doch es wird dringend davon abgeraten. Während eines Essens kann der Abstand von zwei Metern kaum eingehalten werden. Auch innerhalb der Familien gilt, dass unnötige Besuche nicht getätigt werden sollen. Darf ich draussen Freunde treffen? Selbst wenn man sich an der frischen Luft trifft und sich stets an die vom BAG vorgegebenen Verhaltensregeln hält, ist dies nicht empfehlenswert. Verboten sind ab dem 21. März Menschenansammlungen mit mehr als fünf Personen. Es droht eine Busse. Städte haben Plätze und Flaniermeilen gesperrt, so beispielsweise Zürich. Weil sich Leute dort nicht an die Distanzregeln gehalten haben, sind beispielsweise die Seeuferanlagen inklusive Utoquai gesperrt. Auswärtige werden aufgefordert, nicht in die Grossstadt zu kommen.

Warum ist es so wichtig, dass ich mich, auch wenn ich nicht zur Risikogruppe gehöre, an die Massnahmen halte?

Es geht darum, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen, damit die medizinischen Einrichtungen nicht überlastet werden. Nur so kann eine gesundheitliche Versorgung der gesamten Bevölkerung auch im Notfall gewährleistet bleiben. Die Spitäler sind bereits am Anschlag, besonders im Tessin. Nur so kann eine Katastrophe wie in Italien noch verhindert werden. Ist es jetzt noch möglich zu zügeln? Ja. Das hat der Bundesrat im Grundsatz entschieden. Allerdings müssen die Empfehlungen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) eingehalten werden – also Hygienevorschriften und Social Distancing. Zügelfirmen hätten den Spezialisten des Bundes versichert, dass es möglich sei, diese Vorschriften einzuhalten, sagte der zuständige Bundesrat Guy Parmelin. Möglicherweise dauere der Umzug länger. Der 31. März war vielerorts offizieller Zügeltermin. Fahren jetzt noch Züge?

Seit dem 24. April wird der reguläre Bahnbetrieb wieder schrittweise aufgenommen. Am 11. Mai soll das Angebot wieder hergestellt sein. Der internationale Verkehr bleibt aber eingestellt. Details sind der SBB-Website zu entnehmen. Ab dem 19. März hat ein Spezialfahrplan mit stark reduziertem Angebot gegolten. Die Fernverkehrszüge fuhren generell im Stunden- statt Halbstundentakt, grenzüberschreitender Verkehr wurde stark eingeschränkt. Die Transportunternehmen bitten Reisende, sich frühzeitig über den Fahrplan zu informieren. Die SBB berichteten von einem Nachfragerückgang von bis zu 80 Prozent. Das GA kann übrigens hinterlegt werden.

Weshalb bleiben Kitas im Gegensatz zu Schulen offen?

Das Corona-Virus werde in erster Linie von Erwachsenen übertragen, betonte BAG-Vertreter Daniel Koch. Im Gegensatz zur obligatorischen Schule sei es den Eltern im Falle der Kitas grundsätzlich möglich, ihr Kind freiwillig zuhause zu behalten. Für jene Kinder im schulpflichtigen Alter, bei denen die Eltern keine andere Betreuungsmöglichkeit organisieren können, müssen Kantone ein Betreuungsangebot zur Verfügung zu stellen. Wo und weshalb hilft die Armee?

Die Armee ist für sanitätsdienstliche Leistungen aufgeboten worden: Pflege, Patientenüberwachung, Transporte, Spital-Logistik. Die Armee wird zudem etwa beim Aufbau von improvisierter Infrastruktur helfen. Und zur Entlastung der Kantonspolizeikorps (Botschaftsschutz) und dem Grenzwachtkorps (Bewachung Grenzen und Flughäfen) einspringen. Im Einsatz stehen auch Zivilschutz und Zivildienst. Was ist mit den Schweizern im Ausland?

Der Bundesrat fordert alle Schweizerinnen und Schweizer, die sich derzeit noch im Ausland befinden, zur Rückreise in die Schweiz auf. Wer sich im Ausland befindet, soll sich auf der Travel Admin App registrieren. Macht die Schweiz nun die Grenzen dicht? Ja, mit wenigen Ausnahmen. Seit dem 17. März kontrolliert das Grenzwachtkorps die Aussengrenzen zu Deutschland, Frankreich und Österreich. Neu führen die Grenzwächter an den Übergängen zu allen grossen Nachbarländern Kontrollen durch. Einreisen dürfen nur noch Schweizer Bürger oder Menschen mit einer gültigen Aufenthaltsbewilligung.