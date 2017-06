Felipe kommt 2008 nach Zürich. Das Studium in Cali, seiner Heimatstadt in Kolumbien, berüchtigt für sein brutales Drogenkartell in den 80er-Jahren, hat er abgebrochen. Er macht Kunst, malt Bilder. Abstrakte Gemälde. Geht zuerst nach Madrid. Die Sprache, die Mentalität. In Madrid klappt es nicht. Es ist 2007, auf dem Höhepunkt der Krise. Man kauft keine Kunst, wenn einem soeben das Auto gepfändet und der Job gekündigt wurde.

Wie habt ihr euch kennengelernt?

Am 6. März 2008. Wir hatten einen Meter Schnee, erinnerst du dich?

Ja, wir konnten die Tür zu deiner Wohnung nicht mehr öffnen.

Helles Lachen erfüllt den Raum. Eine Ahnung von Glück, ein bisschen Freiheit in einem selbstgewählten Gefängnis. 6 Überwachungskameras beobachten Tag und Nacht, was in der kleinen Wohnung im dritten Stock des anonymen Wohngebäudes vorgeht.

In den ersten drei Jahren war ich permanent in Panik. Wenn ein Polizeiauto vorbeifuhr, versteckte ich mich hinter einem Container. Ich wusste nicht, ob sie immer noch hinter mir her waren. Was sie mit mir vorhatten.

Richard schafft sich spezielle Computertools an, untersucht mit Wanzengeräten die ganze Wohnung. Er ist überzeugt, dass sein Computer gehackt wurde, seine Mails mitgelesen, seine Daten gelöscht. Richard, der Ex-Polizist, 10 Jahre Kapo, fünf Jahre Bundeskriminalpolizei. Einmal sogar vom Beobachter porträtiert. Vorzeigebeamter. Modellpolizist. Lang ist's her. Was für eine blöde Ironie.

Du verlierst komplett das Vertrauen, drehst durch. Wenn ein Handwerker vorbeigekommen ist oder der Sanitär, liess ich ihn nie aus den Augen, stand immer in seinem Rücken.

Ihr kämpft doch einen Kampf, den ihr gar nicht gewinnen könnt.

Ich muss Felipe im Glauben lassen, dass alles gut kommt.

Und du, Felipe?

Ich will nur Gerechtigkeit. Ist das zu viel verlangt?

Vielleicht.