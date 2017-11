Das Urteil stellt gleich zwei Premieren für die Schweiz dar. Es ist der erste Gerichtsentscheid gegen einen Gewaltprediger. Und es ist der erste Schuldspruch, der das Kommentieren eines illegalen Facebook-Videos als Weiterverbreitung und somit als Straftat einstuft.

Bei der Predigt geht es um hauptsächlich um folgende Passage. Muslime, die nicht in der Gemeinschaft beten würden, seien zu verleumden und zu verbannen. Falls sie dennoch nicht in die Moschee zurückkehrten, seien sie zu töten. Und wenn sie weiterhin in ihren Häusern beteten, seien diese anzuzünden.

Der Verteidiger Urs Vögeli wendet vor Gericht erfolglos ein, die Passage sei ungenau interpretiert. Es handle sich lediglich um Gedankenspiele des Propheten, die Y. zitiert habe. Er habe die Gläubigen nicht dazu aufgefordert, entsprechend zu handeln. Y. selber sagt nur: «Ich bin gegen Gewalt.» Auch das Facebook-Video habe er nicht in böser Absicht kommentiert. Er habe lediglich sein Mitgefühl mit den IS-Opfern ausdrücken wollen. Doch all das nützt ihm nicht. Richterin Schibli: «Aussagen wie Töten und Verbrennen können nicht anders verstanden werden.»

Y. rutschte aus Zufall in die Rolle, die ihm zum Verhängnis wurde. 1992 wurde er als Teil der somalischen Minderheit in Äthiopien geboren. Sein Vater, ein Viehhändler, verliess die Familie kurz darauf. Seine Mutter, Betreiberin eines Kiosks mit Tee-Ausschank, war mit ihren acht Kindern überfordert. Mit 22 Jahren machte sich Y. alleine auf den Weg nach Europa. Einem Schlepper habe er für die Strecke vom Balkan in die Schweiz 1500 Dollar bezahlt.

Ein naiver junge Mann

In Zürich lernte er Landsleute kennen, die ihm während der Fastenzeit Ramadan erzählen, dass es in der An-Nur-Moschee abends etwas zu essen gebe. Dort knüpfte er weitere Kontakte, enge Beziehungen baute er aber nicht auf. Als der Imam nach Italien verschwand, wurde er gefragt, ob er als Prediger einspringe. Dafür qualifizierten ihn zwei Eigenschaften: Er habe eine «angenehme Stimme» und seine achtjährige Schulzeit habe er in einer Koranschule verbracht.

Am 21. Oktober 2016 hatte Y. die Ehre das Freitagsgebet zu halten. Er googelte aus zwei Quellen eine 33-minütige Rede zusammen. Eine Privatperson im Publikum zeichnete sie auf und leitete sie einem Journalisten weiter. Dieser informierte die Behörden, die am Tag, als der Artikel erschien, eine Razzia in der Moschee durchführten.

Aus Sicht des Verteidigers hat das Gericht den Falschen ausgewählt, um ein Exempel zu statuieren. Y. sei ein «ahnungsloser junger Mann», der mit der Kultur der Schweiz nicht vertraut sei. Doch das schützt ihn nicht vor Strafe.