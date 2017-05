An jener Konferenz vom 7. September 2016 gewährte Jens Alder, Verwaltungsratspräsident der Alpiq, einen ungewöhnlich klaren Blick auf den Spagat eines Unternehmens zwischen Staatsleistungen und Wettbewerb.

Habe ein Unternehmen das Privileg, eine Grundversorgung für den Staat erbringen zu dürfen, «kann man das als Unternehmen natürlich ausnutzen», sagte Alder im Rahmen der Service-public-Konferenz des Verbands Schweizer Medien. «Man kann zusätzliche Leistungen erbringen, die in der öffentlichen Debatte nicht mehr zur Grundversorgung gehören, sondern Bestandteil des Service public sind.» Als Unternehmen tue man gut daran, «das nicht so genau zu unterscheiden». Die Zusatzleistungen ermöglichten «etwas höhere Preise». Die SRG mache das «hervorragend». Auch «als ich noch bei einem Unternehmen mit Sitz in Bern war, machten wir das gut», sagte Alder. Er spielte auf seine Zeit bei der Swisscom an. «Dann ist man das nationale Unternehmen, und die Konkurrenten sollen schauen, wie sie mit dem umgehen.»

Alder ist Spezialist dafür, ein Unternehmen zwischen staatlichen Leistungen und marktwirtschaftlichem Wettbewerb zu positionieren. Das tat er 1999 bis 2006 als Swisscom-CEO und von 2010 bis 2015 als VR-Präsident der Industriellen Werke Basel (IWB). In seiner Amtszeit wurden die IWB aus der Kantonsverwaltung gelöst und in eine öffentlich-rechtliche Anstalt umgewandelt.