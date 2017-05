Machtpartei der Stunde: die SP

Die Machtpartei der Stunde ist die SP. Ihre Bundesräte Berset und Simonetta Sommaruga schaffen es immer wieder, zwei bürgerliche Kollegen auf ihre Seite zu ziehen. Als ehemalige Ständeräte verfügen sie über einen direkten Draht in die kleine Kammer, in der SP-Präsident Christian Levrat und Paul Rechsteiner sitzen, Präsident des Gewerkschaftsbundes (SGB). Eine Powerachse. «Die SP treibt die Mitte vor sich her», sagt SVP-Nationalrat Thomas Matter.

Auch CVP und FDP schieben sich den schwarzen Peter zu. «Als falsch» habe sich die Einschätzung herausgestellt, die CVP bewege sich unter Pfister nach rechts, sagt FDP-Fraktionschef Ignazio Cassis. «Das Gegenteil ist passiert.» Die CVP bleibe, wo sie sei – «im Zentrum», kontert Pfister. Wenn es FDP und SVP im Nationalrat nicht schafften, geschlossen abzustimmen, sei das «nicht mein Problem».

Fehleinschätzung

Die vielleicht wichtigste Fehleinschätzung in Sachen bürgerlicher Wende lag in der Rolle des Parlaments. Zwar ist der Nationalrat rechter geworden. Die wichtigen Geschäfte wie Zuwanderung oder AHV-Reform werden heute aber im Ständerat entschieden. «Der Ständerat ist viel parteipolitischer geprägt als je zuvor in der Geschichte der Schweiz», kritisiert Cassis. Matter sagt gar: «Ständeräte stimmen in Einigungskonferenzen so, wie die Mehrheit entschieden hat, Nationalräte hingegen, wie sie selbst gestimmt haben. Der Ständerat gewinnt also immer. Das Zweikammer-System ist zur Farce geworden.»

Bei den Wirtschaftsverbänden will man aber die Hände nicht in den Schoss legen. «Aufgeben ist keine Option», sagt Vogt. «Es braucht Zeit, um die Mitte-Links-Situation, die in der Schweiz während der acht Jahre von Bundesrätin Widmer-Schlumpf existierte, zu verändern.» Der 24. September wird zu einem ersten Test. «Die Abstimmung zur Altersvorsorge ist ein gemeinsames Projekt von FDP, SVP und Wirtschaftsverbänden», sagt Vogt, «bei dem die bürgerlichen Kräfte gut zusammenarbeiten.»

Politologe Golder sieht da die Nagelprobe, ob sich der Mitte-Links-Trend fortsetzt. «Es ist», sagt er, «ein spannender Test.»