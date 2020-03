Wie Bundesrat Cassis, vermisst gemeldet, mit zwei Beatmungsgeräten wieder auftauchte

Ein Signet mit dem Schriftzug «Chi l’ha visto?» – wer hat ihn gesehen? –, eingeklinkt in einem Bild von Ignazio Cassis. Auf sozialen Medien machte die Fotomontage zu Beginn der Coronakrise im Tessin die Runde. In Anspielung auf eine Sendung im italienischen Fernsehen, in der nach vermissten Personen gesucht wird, fragte man sich: Wo ist eigentlich unser Bundesrat Ignazio Cassis?

Zwar stellt der Kanton Tessin seit zweieinhalb Jahren endlich wieder einen Bundesrat, und erst noch einen, der jahrelang Kantonsarzt war. Aber jetzt, in der grössten Krise des Tessins seit dem letzten Weltkrieg, in einer Gesundheitskrise notabene, die im Tessin bereits über 100 Todesopfer forderte, war von ihrem Bundesrat lange wenig zu sehen. Obwohl der ausgerechnet noch einen Master in Public Health besitzt.

Und wenn Cassis doch auftauchte, dann kam das nicht nur gut an. So sagte der ehemalige Kantonsarzt am 10. März in Paris nach einem Treffen mit dem französischen Aussenminister, es mache keinen Sinn mehr, die Grenzen zu schliessen, denn das Virus sei omnipräsent.

Das war nicht die Botschaft, welche die von der Seuche besonders betroffenen Tessiner hören wollten. Sie fühlten sich von Bern wieder einmal im Stich gelassen.

Cassis brachte zwei Beatmungsgeräte mit

Am Montag nun reiste Cassis nach Bellinzona zum Austausch mit der Kantonsregierung. Er kam nicht alleine, sondern brachte demonstrativ und im Sinne einer symbolischen Geste zwei Beatmungsgeräte mit. Sie wurden, statt direkt ins Spital geliefert zu werden, zunächst an der Medienkonferenz zur Schau gestellt, die Cassis mit dem Regierungspräsidenten Christian Vitta (FDP) gab. Der dankte für die Beatmungsgeräte und die Unterstützung aus Bern: «Dank Kontakten zu einigen Bundesräten, unter ihnen auch Ignazio Cassis», habe sich das Tessin jetzt Gehör verschaffen können in seinem Kampf gegen den Virus.