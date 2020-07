WhatsApp, israelische Spyware und der spanische Lauschangriff auf eine katalanische Politikerin in der Schweiz

Ans Licht gebracht haben die Abhöraktion Forscher des Citizen Lab der Universität Toronto. In Zusammenarbeit mit Whats-App untersuchten sie einen breit angelegten Angriff auf fast 1400 Konten von Benutzern auf der ganzen Welt. Deren Smartphones waren mithilfe der Spionagesoftware Pegasus des israelischen Herstellers NSO im April und Mai 2019 gehackt worden. Die Software ermöglicht das Mitlesen von E-Mails und Textnachrichten und das Abhören von Gesprächen. WhatsApp schloss danach die von Pegasus genutzte Sicherheitslücke und verklagte die Herstellerfirma im Oktober 2019 in den USA.

Gabriel lebt seit Anfang 2018 in der Schweiz. In Spanien ist sie wegen Rebellion, Volksverhetzung und Veruntreuung angeklagt. Grund dafür ist ihre Beteiligung an der Organisation des Unabhängigkeitsreferendums vom 1. Oktober 2017, welches der spanische Zentralstaat als gesetzeswidrig einstufte.

Beim Hackerangriff auf Anna Gabriel in Genf stellt sich die Frage nach der Strafbarkeit . Ist dieser tatsächlich durch den spanischen Staat und ohne Einverständnis der Schweizer Behörden erfolgt, kommen die Tatbestände «verbotene Handlungen für einen fremden Staat» und «verbotener Nachrichtendienst» in Frage.

Fall der spanische Staat tatsächlich in der Schweiz spioniert hat, sagt SP-Nationalrat Fabian Molina, «haben wir in den bilateralen Beziehungen ein Problem, das klar und deutlich angesprochen werden muss.» Für Grünen-Präsident und Nationalrat Balthasar Glättli könnte es sich gemäss den aktuell vorliegenden Informationen um verbotenen Nachrichtendienst in der Schweiz handeln: «Ich erwarte von der Bundesanwaltschaft, dass sie den Bundesrat rasch um eine Bewilligung für eine Strafuntersuchung ersucht.» Die Bundesanwaltschaft führt derzeit «kein Strafverfahren in diesem Kontext», heisst es dort auf Anfrage