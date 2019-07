Die Urner CVP-Regierungsrätin Heidi Z’graggen wird da sein, zudem der Waadtländer FDP-Nationalrat Laurent Wehrli und der Schaffhauser SVP-Ständerat Hannes Germann: Zusammen mit der Bevölkerung werden sie auf dem Rütli den 1. August feiern. Organisiert wird der Anlass wie immer von der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft (SGG), die die historische Wiese am Vierwaldstättersee im Jahr 1860 der Eidgenossenschaft schenkte und sie seither verwaltet.

Doch das soll sich nun ändern: Die Vereinigung «Neuer Rütlibund» fordert, dass der Bundesrat der SGG die Verwaltung des Rütli entzieht. Das schreibt die Vereinigung in einem Brief an die Landesregierung, den sie heute abschickt. Das Schreiben liegt der CH-Media-Redaktion vor. Künftig soll demnach die Verwaltung von einer noch «zu gründenden, paritätisch zusammengesetzten Stiftung» übernommen werden.

Streit um Nationalhymne als Auslöser