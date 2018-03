50'000 Franken Konventionalstrafe

Die Busunternehmer müssen die «Geheimhaltungsvereinbarung» für «als vertraulich gekennzeichnete oder als solche erkennbare Informationen, die sich auf die Post beziehen», innerhalb eines Monats unterschreiben, schreibt der «Blick». Wer die Geheimhaltungspflicht verletze, müsse mit einer Konventionalstrafe von 50'000 Franken rechnen, heisst es in dem Dokument weiter.

Busunternehmen, die die Zusammenarbeit mit Postauto beenden, werden verpflichtet alle Unterlagen der Post zuzustellen oder diese zu «vernichten und diese Vernichtung schriftlich zu bestätigen».

BUS CH klärt ab

"Es ist von unserer Seite her nicht möglich, abschliessend zu beurteilen was im Zusammenhang mit gezielten Buchhaltungsmanipulationen, Vertuschungsmassnahmen oder Fehlinformationen der Partner von höherer Ebene geplant war und was nicht", sagte Stefan Huwyler, Geschäftsstellenleiter des Verbandes Schweizerischer Postautounternehmer BUS CH, auf Anfrage.

Fakt sei, dass der Druck auf die Unternehmer stetig erhöht werde. "Deshalb würde es gut passen", sagte Huwyler. Aus diesem Grund empfiehlt BUS CH seinen Mitgliedern, das Dokument vorderhand nicht zu unterzeichnen. Sie klärten derzeit ab, ob eine Unterzeichnung der Vereinbarung für die Postautounternehmen unproblematisch sei.

SVP-Nationalrat und Präsident des Postautoverbands, Walter Wobmann, will das Dokument bei der Postauto-Debatte vom kommenden Mittwoch dem Parlament präsentieren. (whr/sda)