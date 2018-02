National- und Ständeräte profitieren von zahlreichen Privilegien, von denen Normalbürger nur träumen können:

Den Ratsmitgliedern stehen laut «Blick» permanent 27 reservierte Plätze in einem Bundeshaus-nahen Parkingzur Verfügung. Sind diese besetzt, dürfen die Parlamentarier dort gratis auf die übrigen Parkplätze ausweichen oder in ein anderes Berner Parkhaus gehen.



Im Bundeshaus hat es einen Postomat nur für Parlamentarier, obschon es rund um das Bundeshaus 20 Bancomaten hat.



Wer als Mitglied einer parlamentarischen Kommission ins Ausland reist, erhält pro Tag 50 Franken für Roaming, egal ob es benutzt wird oder nicht.



Weitere Privilegien findet ihr in der 43-seitigen Broschüre«nächster Halt Bundeshaus»