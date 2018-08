Sie kamen zu Tausenden. Als am Dienstagmorgen um 10 Uhr der Leiter der Vianco Arena in Brunegg zum ersten mal das Tor zum Betty-Bossi-Lagerverkauf öffnete, strömten die Menschen in rauen Mengen in in die Halle.

Draussen verursachten sie Verkehrsstau, drinnen stauten sich die Kauffreudigen mit ihrer Beute schon nach kurzer Zeit vor den Kassen. Wartezeit: bis zu zwei Stunden.

Betty Bossi ist mittlerweile ein Schweizer Kulturgut. Kaum eine Küche ohne eines der praktischen Produkte aus dem Sortiment der Firma und in jedem sechsten Briefkasten landet jeden Monat eine «Betty Bossi Zeitung».