Merenschwand (AG), Wernetshausen (ZH), Köniz (BE), Langenthal (BE), Belfaux (FR) und Bursins (VD) – die sechs Bundesräte, die nach dem baldigen Ausscheiden von Didier Burkhalter in der Landesregierung verbleiben, haben ihre Lebensmittelpunkte und Heimatorte in sehr unterschiedlichen Ecken der Schweiz. Wir gehen in den nächsten Monaten auf Erkundungstour in den sechs Gemeinden sowie in der Heimat der mutmasslichen zwei FDP-Kandidat(inn)en, die am 20. September um Burkhalters Erbe buhlen werden.