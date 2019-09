«Ich finde es gefährlich, wenn man jede Person, die in einen Flieger einsteigt, als halben Verbrecher anschaut», antwortet Graf-Litscher. Es brauche nun so rasch als möglich attraktivere Bahnverbindungen ins Ausland. Zu deutlich günstigeren Preisen: «Der Nachtzug darf nicht mehr dreimal teurer sein als das Flugzeug», so die Thurgauerin weiter.

Aber bringt die Flugbilletsteuer (30 Franken für Kurzstrecke, bis 120 Franken Langstrecke) als Lenkungsabgabe tatsächlich was für den Klimaschutz? FDP-Fraktionschef Beat Walti zeigt sich noch etwas unentschlossen. Man könne es mal probieren. Politiker sollten die Emotionen dabei möglichst zurückstellen. «Und übrigens: Die heilige Eisenbahn ist auch nicht Co2-frei», so Walti weiter. Und kassiert prompt einen Rüffel von CVP-Nationalrat Stefan Müller-Altermatt (Gewusst? 90 Prozent des Bahnstroms stammen aus Co2-neutraler Wasserkraft...).

SVP-Nationalrat Walter Wobmann kämpft in der Runde alleine auf weiter Flur gegen Klimaschutz-Massnahmen an. Sein Argument ist neben der obligaten «Masseneinwanderung» immer dasselbe: «Das bringt doch alles nichts. Glaubt ihr ernsthaft, die Schweiz könne irgendetwas am Klima ändern?», fragt er in die Runde. Das enerviert SP-Graf-Litscher und Girod so sehr, dass sie mit den Händen in der Luft herumfuchteln. GLP-Nationalrätin Kathrin Bertschy kontert ebenfalls: «Andere Länder werden mit der Flugsteuer nachziehen», erklärt die kämpferische Bernerin.

