Man sagt Pierre Maudet nach, dass er seit 39 Jahren nichts anderes im Kopf hat, als Bundesrat zu werden. Nun bietet sich eine Möglichkeit, doch die Konstellation ist ungünstig für das Genfer «animal politique». Er ist weder Tessiner noch eine Frau. Maudet wäre der dritte männliche Romand in der Landesregierung – darauf hat niemand wirklich gewartet.

Maudet redet deshalb fast nicht über äusserliche Merkmale – abgesehen von seinem jugendlichen Alter und Genf als Geberkanton im Finanzausgleich –, sondern über politischen Inhalte. Es klingt beinahe wie ein Programm. Doch Maudet weiss natürlich, dass dies nicht den helvetischen Gepflogenheiten entspricht, sondern eher an einen Kandidaten für das französische Staatspräsidium erinnert.

Er spricht und schreibt deshalb von politischen Visionen. Unter dem Titel «An die Schweiz glauben» sind sie auch auf seiner Internetseite nachzulesen (auf Französisch, Deutsch und Italienisch notabene). Es geht um Sicherheit – sein Steckenpferd –, den digitalen Wandel und natürlich um die Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU. Er will ein institutionelles Rahmenabkommen, aber keine fremden Richter.

Stattdessen schlägt er ein Schiedsgericht bei allfälligen Streitigkeiten vor. Der Vorschlag ist nicht neu, die Denkfabrik foraus hat diese Idee bereits vor zwei Jahren lanciert. Daraus geworden ist jedoch nichts. Es ist aber davon auszugehen, dass die Bundesverwaltung auch diese Möglichkeit längst ausgelotet hat.

Pierre Maudet bewegt sich mit seiner Kampagne auf einem schmalen Grat: Er will neue Impulse geben, riskiert jedoch, als Besserwisser wahrgenommen zu werden. Zudem hat sich der Genfer Staatsrat zwar auch in der Vergangenheit immer wieder in nationale Debatten eingemischt – legendär ist sein Ausspruch, dass Ueli Maurer das grösste sicherheitspolitische Risiko der Schweiz darstellt. Die Dossiers der Bundespolitik kennen seine Mitbewerber Ignazio Cassis und Isabelle Moret aber weit besser als der Genfer Staatsrat.

Es besteht kein Zweifel, dass Maudet die Bundesratswahl gewinnen will. Sein Wahlkampf wirkt professioneller als diejenigen seiner Mitkonkurrenten. 20 000 Franken beträgt sein Budget. Er tourte mit verschiedenen Helfern durch die Deutschschweiz, um sich auch «outre Sarine» einen Namen zu machen. Darunter Sébastien Leprat, einst Mitarbeiter im Stab von Eveline Widmer-Schlumpf, verheiratet mit einer Nichte Adolf Ogis und intimer Kenner der Berner Machtmechaniken. Sowie mit Cédric Alber, einst Lobbyist für Furrer Hugi und heute im Technologieunternehmen von André Kudelski tätig. Kein Zufall, ist der Waadtländer Kudelski einer der bekanntesten Fürsprecher des Genfers Maudet.

Sein politisches Talent ist unbestritten. Es hat sich bereits gezeigt, als er mit 15 Jahren das erste Jugendparlament der Schweiz gegründet hat – und es fiel früh auch Pascal Couchepin auf. Der Alt-Bundesrat attestierte ihm bereits vor 9 Jahren Bundesratsformat.

Die politische Karriere des Familienvaters verlief denn auch gradlinig: mit 21 Mitglied des Genfer Stadtparlaments, mit 29 Jahren Wahl in die Exekutive. Fünf Jahre später wurde Maudet in den Staatsrat gewählt. Bei all diesen Wahlen galt Maudet als Aussenseiter und strafte alle Prognostiker Lügen. Ob sein Selbstbewusstsein, das er gerne auf die Schweiz übertragen würde, auch die Bundesparlamentarier überzeugt? Normalerweise wählt das Parlament lieber Durchschnitt statt Überflieger.

Isabelle Moret: Die gute Ausgangslage mit miserablem Wahlkampf verspielt