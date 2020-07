Weitere zwei Personen positiv getestet: Berner Club «Kapitel Bollwerk» wird geschlossen

(gb.) Das Kantonsarztamt des Kantons Bern schliesst den Club «Kapitel Bollwerk» für zehn Tage. Grund dafür sind weitere Fälle von Ansteckungen mit dem Coronavirus. Wie der Kanton am Sonntag mitteilte, wurden am Samstag zwei Personen positiv auf das Virus getestet, welche sich vor einer Woche, am 18. Juli, im Club aufgehalten hatten.

Dass an jenem Samstag eine infizierte Person im Club zu Gast war, teilte der Kanton bereits letzte Woche mit. Er schickte daraufhin alle 305 Gäste in Quarantäne. Einer der beiden neu bestätigten Fälle zieht nun bereits weitere Kreise: Der Gast hatte sich vergangenen Donnerstag erneut im Club aufgehalten, und das, obwohl er bereits Symptome hatte, wie der Kanton in seiner Mitteilung schreibt. Er missachtete demzufolge die ihm verordnete Quarantäne und war zum Zeitpunkt des Aufenthalts ansteckend.

Die Behörden haben deshalb nicht nur den Club geschlossen, sondern sämtliche Besucherinnen und Besucher des vergangenen Donnerstags in Quarantäne geschickt. Es handelt sich um 140 Personen.