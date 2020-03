Weitere Massnahmen gegen Corona: Das Tessin schliesst die Baustellen

(mg) Das Tessin geht einen Schritt weiter als der Bundesrat. So müssen Aktivitäten auf den Baustellen auf Tessiner Kantonsgebiet sofort eingestellt werden, wie die Tessiner Behörden am Samstag mitteilen. Der kantonale Führungsstab könne Ausnahmen bewilligen, wenn Dringlichkeit oder besonderes öffentliches Interesse bestehe.

Das Tessin ist einer der am stärksten vom Corona-Virus betroffenen Kantone der Schweiz. Die Behörden legen Personen über 65 Jahren mit Nachdruck nahe, dass sie zu Hause bleiben und sich auch nicht um die Betreuung von Kindern kümmern sollen. Es sei weiterhin möglich, sich im Freien aufzuhalten, dabei müssten aber Distanz und Hygieneregeln eingehalten werden.

Eine noch drastischere Massnahme wäre eine Ausgangssperre. Diese können die Kantone aber nicht mehr in Eigenregie verhängen. Die angepasste bundesrätliche Verordnung vom Freitag lässt keinen solchen Spielraum mehr zu. So musste am Samstag auch der Kanton Uri seine bereits verhängte Ausgangsbeschränkung für Senioren wieder rückgängig machen.