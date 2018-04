Über 3200 Eritreer in der Schweiz haben kürzlich einen Brief vom Bund erhalten. Darin steht, das Staatssekretariat für Migration (SEM) wolle ihre vorläufige Aufnahme aufheben und die Wegweisung anordnen. Konkret: Sie müssen die Schweiz verlassen und in ihre Heimat zurückkehren.

Das löst beim Aargauer SP-Nationalrat Cédric Wermuth Kopfschütteln aus. Was er nicht verstehen kann: Dass das SEM die Situation heute anders beurteilt als früher. Justizministerin Simonetta Sommaruga hatte 2015 gesagt, es sei undenkbar, Menschen nach Eritrea zurück zu schicken. Das Bundesverwaltungsgericht sah das letztes Jahr jedoch anders: Die Richter befanden, dass eritreische Staatsangehörige, die ihre Dienstpflicht geleistet haben, bei der Rückkehr ins Heimatland nicht generell mit erneuter Einberufung in den Nationaldienst oder mit Bestrafung rechnen müssen. Eine Rückkehr in ihr Heimatland sei deshalb nicht generell unzumutbar. Das SEM überprüft darum jetzt den Status von 3200 vorläufig aufgenommenen Eritreer.

Wermuth kritisiert, das Bundesverwaltungsgericht und die Behörden stützten sich auf sehr selektive Informationen. Ihm ist die Informationslage zu dünn: "Das hätte man nicht so machen dürfen", sagt er am Mittwoch in der Rundschau des Schweizer Fernsehens. Als Grundlage dienten mitunter Berichte, die SEM-Spezialisten anfertigten, nachdem sie 2016 nach Eritrea gereist waren. Laut Wermuth haben "alle anständigen Länder", die die Praxis gegenüber den Eritreern verschärfen wollten, Gesetze zurückgenommen oder seien von Gerichten zurückgepfiffen worden. Nur die Schweiz nicht.

Damit kritisiert er auch Parteifreundin Simonetta Sommaruga, die als Justizministerin das Asylwesen verantwortet. Angesprochen auf diese Kritik, sagt er: "Ich kritisiere meine Bundesrätin – und sie mich – regelmässig, wenn wir uns treffen." Er gibt ausserdem zu bedenken, dass Sommaruga manchmal Dinge umsetzen muss, die nicht auf ihrer politischen Linie liegen.

Das ganze Interview mit Wermuth: