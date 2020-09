Wegen Coronakrise: Der Flughafen Genf streicht auf nächstes Jahr 56 Stellen

(sat) Seit Ausbruch der Coronapandemie gilt beim Flughafen Genf ein Einstellungsstopp, Kurzarbeit wurde beantragt oder zahlreiche befristete Anstellungsverträge wurden nicht verlängert. Nun zieht die Flughafenbetreiberin Zwischenbilanz und teilt am Donnerstag mit, der Betrieb werde nach all den Massnahmen im neuen Jahr 56 Stellen weniger umfassen. Entlassungen soll es keine geben.

In Franken ausgedrückt will der Flughafen Genf damit seine Lohnkosten um 14 Millionen senken. Laut Mitteilung entspricht das einer Senkung um zehn Prozent. Um das Ziel zu erreichen sollen auch Prämien abgeschafft, Renten eingefroren oder Beschäftigungen im Stundenlohn reduziert werden. Die Mitarbeitenden wurden laut Flughafen am Donnerstag über die Sparpläne informiert. Nun können sich die Sozialpartner äussern.