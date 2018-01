Regionale Meldungen

Die Appenzeller Bahn stellte wegen der noch erwarteten Winde den Betrieb zwischen Weissbad und Wasserauen vorläufig ein. In Zürich stellten die Polybahn und die Seilbahn Rigiblick ihren Betrieb ein. Auf das Jungfraujoch verkehrten ebenfalls keine Züge.

Zwischen Gettnau LU und Zell LU auf der Linie Wolhusen LU-Langenthal BE fielen die Regionalzüge wegen eines Hindernisse auf dem Gleis aus. Verspätungen und Zugausfälle gab es auf der Linie Luzern-Olten SO zwischen Emmenbrücke LU und Sursee LU wegen Unwetterschäden. Unterbrüche gab es auch auf regionalen Linien in der Westschweiz.