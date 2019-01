Wenn in gut einer Woche das Weltwirtschaftsforum in Davos beginnt, werden sie wieder an jeder Ecke stehen. Gegen 1000 Polizisten und 5000 Soldaten aus der Schweiz sind aufgeboten, um ausländische Spitzenpolitiker wie den brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro zu schützen. Günstig ist das nicht. Die Kosten für die Sicherheit sind in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen. Alleine der Polizeiein-satz kostet inzwischen 9,5 Millionen Franken jährlich. Vor wenigen Jahren waren es noch 2 Millionen Franken weniger (siehe Grafik).

Wer diese steigenden Auslagen zu tragen hat, ist umstritten. Kürzlich wurde bekannt, dass die Genfer Stiftung, die das Forum in Davos durchführt, über ein Eigenkapital von 321 Millionen Franken verfügt. Diese Reserven sind überdies in den vergangenen Jahren munter gewachsen. Entsprechend irritiert reagiert die Linke, die schon immer Vorbehalte hatte gegenüber dem grossen Engagement der Schweiz für das Treffen der Elite in den Alpen. Nach aktueller Abmachung trägt die öffentliche Hand drei Viertel der Sicherheitskosten, wovon der Bund die Hälfte übernimmt. Das WEF als Organisator kommt lediglich für einen Viertel der Kosten auf.