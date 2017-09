Wasser ist wertvoll. Wer mit der Ressource Strom erzeugen will, muss für die Nutzung bezahlen. Doch wie viel? Die Schweizer Energiekonzerne, die jährlich rund 56 Prozent des Stroms aus der Wasserkraft erzeugen, wollen wegen des schwierigen Marktumfelds weniger Wasserzins zahlen. Die Strompreise sind tief, die Wasserkraft ist unrentabel geworden. Während sich eine Senkungsvorlage aktuell in der Vernehmlassung befindet, verlangt der Kanton Bern bereits freiwillig weniger als ihm von den Stromproduzenten zustünde. Bern verzichtet jährlich auf über vier Millionen Franken. Damit subventioniert der Kanton vor allemden Stromriesen BKW, welcher der öffentlichen Hand zu 52 Prozent gehört.

Das ist Geld, das der Kanton in seiner Kasse eigentlich gut gebrauchen könnte. Denn beim nationalen Finanzausgleich fliesst seit mehreren Jahren unterm Strich am meisten Geld nach Bern. Wie die eidgenössische Finanzverwaltung für 2018 festhält, bleibt der Kanton Bern mit 1,3 Milliarden Franken der grösste Nettoempfänger. Die Gemeinden seien von dem Wasserzinsen-Verzicht nicht betroffen, heisst es bei der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern. Die Wasserzinsen gingen nur an den Kanton. Aus energiepolitischer und volkswirtschaftlicher Sicht sei die Wasserkraft wichtig für Bern. «Mit dem Verzicht sollen die Wasserkraftwerke im schwierigen Marktumfeld finanziell entlastet und ihre Wettbewerbsfähigkeit gestärkt werden.» Bis 2035 will der Kanton die Produktionsleistung mit Wasserkraft um mindestens 300 Gigawattstunden pro Jahr erhöhen.

Kanton finanziert Investitionen mit

Die Wasserkraftwerke müssen pro Kilowatt Leistung nur 100 anstatt 110 Franken Zins zahlen, wenn sie keine kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) bekommen. Hauptprofiteur: der Stromriese BKW. Denn bis auf ein paar wenige kleine Anlagen bekommt zwar kein Wasserkraftwerk KEV – dafür die Zinsentlastung des Kantons. Was namentlich bei den Grossanlagen im Berner Oberland, vorab an der Grimsel, ins Gewicht fällt. Und hier hat die BKW als Mehrheitsbesitzerin der Kraftwerke Oberhasli AG Grosses vor: Seit 2015 will sie über zehn Jahre 200 Millionen Franken investieren. Pikant: Als BKW-Mehrheitsaktionär finanziert der Kanton damit mit. Er subventioniert die BKW, um bei wichtigen Ausbauprojekten Kurs zu halten.