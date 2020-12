Was ist jetzt noch erlaubt und was verboten? 13 Fragen und Antworten zum sanften Lockdown des Bundesrates

Ja. Es wird möglich sein, sich über die Festtage mit frischen Gipfeli zu versorgen. Die Bäckereien dürfen offen halten, sofern sie zwei Drittel ihres Umsatzes mit Backwaren und Confiserie erwirtschaften. Dazugehörige Cafés und Tearooms bleiben zu. Aber Achtung: Die Regel tritt erst am 22. Dezember in Kraft – sie gilt diesen Sonntag also noch nicht. Gemäss dem «Tages-Anzeiger» könnte man die Regel für Bäckereien «Lex Köppel» nennen. Der Zürcher SVP-Nationalrat hatte sich in einem Tweet beklagt, dass der Bundesrat Bäckereien noch letzte Woche den Sonntagsverkauf verbot: «Nicht mal ein schönes Familienfrühstück mit frischem Brot gönnen sie uns.»

Die Läden selber werden nicht übervoll sein: Der Bundesrat hat die Kapazitätsbegrenzungen verschärft, es dürfen also weniger Personen gleichzeitig in den Geschäften sein. Anders könnte es vor den Läden aussehen: Michael Gerber vom Bundesamt für Gesundheit sagte, Warteschlangen liessen sich nicht vermeiden. Der Detailhändler Coop teilt auf Anfrage mit, er öffne ab Montag wo immer möglich seine Supermärkte ab 7 Uhr, damit sich die Kunden besser über den Tag verteilen. Coop und Migros raten dazu, schwach frequentierte Zeiten für die Einkäufe zu nutzen und in der Weihnachtswoche zu Wochenbeginn einzukaufen.

Es war ein eindringlicher Appell wie im Frühjahr: «Jetzt brauchen wir die ganze Schweiz», schwor Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga das Land auf neue Coronaregeln ein. Nach langem Zögern hat der Bundesrat den Steuerknüppel wieder definitiv an sich gerissen. Und auch der Haussegen zwischen Bund und Kantonen scheint nach einem Kompetenzgerangel wiederhergestellt. Die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren begrüsste die Verschärfung der nationalen Massnahmen als «unumgänglich». Die Regeln treten am Dienstag in Kraft und gelten mindestens bis am 22. Januar.

5. Was ist mit Kiosks, Hofläden und Tankstellenshops?

Sie bleiben am 25./26. Dezember, 1. Januar sowie an Sonntagen geschlossen. Wer beim Bauernladen Eier, Fleisch und Gemüse kaufen will, muss dies unter der Woche tun – auch bei Selbstbedienung. Sonntags bleiben auch Läden an Flughafen und Bahnhöfen geschlossen. Tankstellen dürfen an Sonn- und Feiertagen und zwischen 19 und 6 Uhr nur Treibstoff verkaufen. Am Sonntag rasch das Nötigste im Tankstellenshop besorgen, ist nicht möglich.

6. Welchen Sport darf man noch betreiben?

Skifahren, sofern die Kantone die Anlagen nicht schliessen. Einzelsportarten in der freien Natur wie Joggen, Langlaufen oder Velofahren bleiben zulässig. Auch Gruppentrainings mit Sportarten ohne Körperkontakt mit maximal fünf Personen sind im Freien erlaubt. Kann der erforderliche Abstand nicht eingehalten werden, muss eine Maske getragen werden. Benutzt werden dürfen Fitnessräume in Hotels, sofern sie nur für Hotelgäste zugänglich sind.

7. Müssen auch Hotelrestaurants und Takeaways schliessen?

Nein. Restaurant- und Barbetriebe, die nur ihre Hotelgäste bewirten, dürfen dies unter strikten Regeln weiterhin tun. So dürfen an einem Tisch nur vier Personen sitzen. Für Eltern mit Kindern gilt diese Regel nicht. Takeaway-Stände und Lieferdienste dürfen weiterhin Mahlzeiten anbieten. Auch in Betriebskantinen darf sich das Personal verköstigen. Mensen an obligatorischen Schulen bleiben offen für Lehrer, Schüler und Angestellte der Schule.

8. Der Bundesrat empfiehlt wieder: «Bleiben Sie zuhause». Was heisst das für Weihnachten?

Die «dringliche Empfehlung», zuhause zu bleiben, relativierte der Bundesrat vor den Medien ein Stück weit. Die Devise sei ziemlich einfach, sagte Bundesrat Alain Berset: «Die Kontakte wo möglich reduzieren, aber nicht ganz stoppen.» Der Bundesrat rät also nicht von Weihnachtsfeiern im erweiterten familiären Kreis ab. Weiterhin gilt aber, dass sich privat maximal zehn Personen treffen dürfen. Der Bund empfiehlt zudem, Treffen und Feste auf zwei Haushalte zu beschränken.