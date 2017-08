In der Romandie und im Tessin sterben mehr Menschen im Spital und weniger zu Hause oder in einem Heim als in der Deutschschweiz. Dies könnte ein Grund für die höheren Kosten am Lebensende sein, wie der Schweizerische Nationalfonds in einer Mitteilung zur Studie am Donnerstag schreibt.

Wo es mehr ambulant behandelnde Ärzte und Pflegeheime habe, sinke die Wahrscheinlichkeit, im Spital zu sterben, wird Erstautor Radoslaw Panczak vom Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern im Communiqué zitiert.

Dies zeige ein Vergleich der Regionen von Yverdon und Neuenburg: Neuenburg habe bereits früh starke Spitex-Strukturen aufgebaut - und dort seien die durchschnittlichen Kosten am Lebensende nur halb so hoch wie in der angrenzenden Region Yverdon.