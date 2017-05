Die neuste Pensionskassenstudie, die Swisscanto am Mittwoch vorgestellt hat, fördert Erstaunliches zutage: Die befragten 507 Kassen mit 650 Milliarden Franken an verwalteten Vermögen gaben in der traditionellen Umfrage an, dass 2016 58 Prozent der Versicherten vor dem ordentlichen Rentenalter in Pension gingen. Nachdem es die Spatzen von den Dächern pfeifen, dass wir alle immer länger arbeiten müssen, liegt dieser Befund quer in der Landschaft.

Es ist das erste Mal, dass Swisscanto die Statistik zur effektiven Pensionierung ausweist. Es gebe daher keine Vergleichsdaten mit vergangenen Jahren, erklärt die Kommunikationsabteilung auf Anfrage. Auch über die Gründe schweigt sich die Studie aus.

Headhunter sprechen jedoch gegenüber der «Nordwestschweiz» von einem neuen Trend und geben die Senkungen des Umwandlungssatzes als Motiv an. Der aktuelle Satz von 6,8 Prozent bedeutet, dass auf ein Vorsorgekapital von 100'000 Franken eine lebenslange Altersrente von 6800 Franken pro Jahr gezahlt wird.

Gehen, wenns am schönsten ist

Eine gewisse Verunsicherung über die finanzielle Sicherheit im Alter scheint jedenfalls um sich zu greifen. Dies, noch bevor die Reform «Altersvorsorge 2020» durch ist. Sie sieht neben der Erhöhung des Rentenalters für Frauen auf 65 Jahre eine Senkung des Umwandlungssatzes im obligatorischen Teil auf 6 Prozent vor. Die Reform kommt im September vor das Volk.

Der Durchschnitt des effektiven Pensionsalters lag 2016 zwischen 63 und 64 Jahren, wie der Studie zu entnehmen ist. Auffällig ist, dass bei öffentlichen Pensionskassen der Anteil jener, die sich umgekehrt erst nach dem ordentlichen Rücktrittsalter pensionieren lassen (vgl. Grafik), mit 17 Prozent weit höher ist als bei den privaten mit 5 Prozent.