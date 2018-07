Der Bundesrat präsentierte jüngst ein Massnahmenpaket, mit dem er den Wechsel erschweren will. Wie also geht das zusammen, ja zur Armee und ja zum Zivildienst? Quadranti antwortet mit einer Gegenfrage: «Warum sollte dieses Nebeneinander ein Problem sein?» Als Politikerin wolle sie den vermeintlichen Widerspruch zwischen den Dienstformen durchbrechen. Den Umgang mit dem Zivildienst bezeichnet Quadranti als exemplarisch für das «Kästli-Denken» in der Politik. Statt nach wirklichen Lösungen zu suchen, würden viele stur auf ihrer Position beharren. Für die einen ist er eine Bastion des Widerstands, für die anderen eine Bedrohung für die Wehrpflicht: Der Zivildienst werde vom linken wie vom rechten Lager mit Armeekritik verbunden, sagt Quadranti. «Das führt zu einer Verpolitisierung.»

Nicht stur den Traditionslinien folgen, sich flexibel zeigen: Rosmarie Quadranti ist eine solche «Politik der vernünftigen Allianzen», wie sie es nennt, bestens vertraut. Seit Jahren setzt sie sich etwa für die Gleichstellung homosexueller Paare ein, während sie sich ebenso mit der traditionellen Familie identifiziert. In der BDP gehört sie zu den Kräften, welche die Partei im bürgerlichen Lager als progressive Alternative etablieren wollen. Es ist ein Profil, das an der Basis indes noch nicht wirklich angekommen ist.

Was den Zivildienst angeht, ist Quadranti derzeit die einzige bürgerliche Vertreterin, die sich prononciert gegen Zugangsverschärfungen einsetzt. Die BDP-Frau fordert eine Gesamtschau. Offenbar fürchte die Armee, künftig noch weniger Leute rekrutieren zu können, sagt sie. «Ihr Problem will sie jedoch auf Kosten des Zivildienstes lösen.» Bei einer gesamtheitlichen Betrachtung müsste laut Quadranti auch die Gleichstellung der Geschlechter thematisiert werden. So stelle sich die Frage, ob der Zivildienst nicht für Frauen geöffnet werden müsste. Gleichzeitig brauche es Ansätze, um mehr Frauen für die Armee zu begeistern.

Und im Übrigen sollte bei einer Gesamtschau der Zivilschutz, der auf die Bewältigung von Katastrophen ausgerichtet ist, nicht aussen vor gelassen werden. Auch da kann Quadranti aus eigener Erfahrung mitreden: Nach ihrer Armeezeit trat sie freiwillig in den Zivilschutz ein. Der Besuch einer Übung habe sie aufgeschreckt. «Ich konnte den Männern nicht dabei zusehen, wie ungeschickt sie mit dem Sanitätsmaterial hantieren.»