Donald Trump macht sonst gerne sein eigenes Ding, aber wenn es darum geht, ein wenig aufzuschneiden, dann ist der US-Präsident für jede Inspiration empfänglich.

Und so hat Trump am 4. Juli, dem amerikanischen Nationalfeiertag, in Washington eine grosse Militärparade ausgerichtet.

So, wie er das zwei Jahre zuvor bei einem Staatsbesuch in Frankreich erlebt hatte - und schwer beeindruckt war. Auch in anderen Ländern zeigen die Machthaber ihrem Volk gerne, was sie militärisch zu bieten haben, in China etwa, Russland oder Nordkorea.

Die Militärparade zum Nationalfeiertag hat die Schweiz nie gekannt. Doch auch hierzulande gab es Zeiten, zu denen mit Defilees die eigene Wehrhaftigkeit unterstrichen wurde. Allerdings sind sie lange vorbei. Die goldene Ära der Defilees, sagt Militärhistoriker Rudolf Jaun, begann nach dem zweiten Weltkrieg. Den Höhepunkt erlebte sie am 17. Oktober 1963, als 15000 Truppenangehörige zu Fuss, auf Pferden oder in Panzern über den Militärflugplatz Dübendorf zogen. Auch das letzte grosse Defilee fand im Frühjahr 1986 dort statt. Jaun, der an der Universität Zürich forscht, sagt: