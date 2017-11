4. Wann wurde das Verbot eingeführt und warum?

Das schwule Männer kein Blut spenden dürfen, wurde in der Schweiz 1985 beschlossen. Aus Angst, dass sich Patienten bei der Bluttransfusion mit dem HIV-Virus anstecken könnten.

Dies ist tatsächlich passiert. Über die ersten beiden Fälle berichtete am 11. April 1986 die NZZ. Eine jüngere Frau und ein alter Mann hatten sich bei einer Bluttransfusion mit dem HIV-Virus angesteckt. Ihre Spender waren homosexuell. Der damalige Chefarzt des Roten Kreuzes erklärte in der Zeitung, dass zum Zeitpunkt der Blutspende (1983), die Überprüfung des Blutes nach dem HI-Virus noch nicht möglich gewesen sei.

5. Sind Schwule tatsächlich eine Risikogruppe?

Noch immer ist bei Männer, die Sex mit Männer haben (MSM), die Gefahr für eine HI-Infektion besonders gross. So infizierten sich 2015 247 von ihnen mit HIV, was in jenem Jahr fast der Hälfte aller neuen HIV-Infektionen in der Schweiz entspricht. Dabei machen die MSM lediglich 3 Prozent der sexuell aktiven Bevölkerung aus. Auch bei anderen sexuell übertragbaren Krankheiten, ist die Infektionsrate bei MSM besonders hoch.

Lesbische Frauen sind keinem grösseren Risiko von sexuell übertragbaren Krankheiten ausgesetzt. Deshalb gilt bei Lesben, die gleichen Ausschlusskriterien für die Blutspende wie bei heterosexuellen Personen.