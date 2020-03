Wahlkampf in der SP: Es wird um jede Stimme der Genossen geworben

Zuerst war da Helmut Hubacher, 93. Die SP dürfe ruhig aufmüpfiger werden, sagte der grosse alte Mann der Schweizer Sozialdemokratie (Präsident von 1975 bis 1990) im «Blick» – und empfahl auch gleich ein Präsidium mit den Nationalräten Cédric Wermuth und Mattea Meyer.

Gestern meldete sich dann Jean Ziegler, 85, zu Wort. Er hoffe, dass Wermuth und Genossin Meyer Co-Präsidenten würden, sagte der Soziologe und Kapitalismuskritiker in einem Interview in der «WochenZeitung». «Der sozialistische Geist lebt in ihnen. Das wäre die Gelegenheit einer Wiedergeburt.» «Danke, Genosse Jean Ziegler», twitterte Wermuth artig.