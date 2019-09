Etwas mehr als sechs Wochen noch, dann wählt die Schweiz ihr neues Parlament. Jetzt liegt das neuste SRG-Wahlbarometer vor. Es bestätigt, was sich schon länger abzeichnet: Grün legt zu. Und zwar nicht zu knapp. Sowohl die Grünen als auch die GLP schneiden besser ab als in jedem anderen Barometer zuvor. Gemeinsam legen sie gegenüber den letzten Wahlen um 5,7 Prozent zu, die Grünen um 3,4, die GLP um 2,3.

Insgesamt zeichnet sich im Vergleich zu den letzten Wahlen eine Verlagerung der Kräfteverhältnisse nach links ab. Das linke Lager legt um 3,3 Prozent zu, während FDP und SVP 2,3 Prozent einbüssen. «Zumindest für Schweizer Verhältnisse kommt das einem deutlichen Linksrutsch gleich», sagt Michael Hermann, Politologe und Geschäftsführer der Forschungsstelle Sotomo, welche die Umfrage für SRF durchgeführt hat.

Das Klima dominiert die Agenda weiterhin

Die Themen, die das Land beschäftigen, sind über den Sommer die gleichen geblieben. Die Wähler sehen die Krankenkassenprämien und den Klimawandel als die zwei wichtigsten politischen Herausforderungen; dahinter folgen die Beziehungen der Schweiz zur EU. Das Klima ist in aller Munde geblieben, und das ist für das grüne Lager eine gute Nachricht. «Es ist ideal gelaufen für jene Parteien, die sich in Umweltfragen engagieren. An den anderen Fronten – etwa bei Zuwanderung, Kriminalität oder Terrorismus – ist es ruhig geblieben», sagt Hermann.