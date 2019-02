Die vom Grünen Abgeordneten Maurice Mischler eingereichte Standesinitiative soll den Druck auf das Eidgenössische Parlament erhöhen. Sie verlangt eine Besteuerung der Flugtickets, um die Menschen dazu zu bewegen, auf Transportmittel umzusteigen, die weniger CO2 ausstossen.

Mischler unterstrich, dass das Kerosin in der Schweiz seit 1944 nicht besteuert werde, obwohl Flugzeuge dreissig mal mehr CO2 ausstossen würden und dreimal billiger seien als die Eisenbahn. Diese Wettbewerbsverzerrung gelte es abzuschwächen.

In Europa hätten bereits zwölf Länder eine Kerosin-Steuer eingeführt. Marc-Olivier Buffat (FDP) bezweifelte, dass eine Kerosin-Steuer ihren Zweck erfüllen würde. Eine Steuer von beispielsweise zehn Prozent auf einem Ticket-Preis von 29 Franken würde nämlich nur gerade 2,90 Franken ausmachen. In seinen Augen hätte dies kaum eine abschreckende Wirkung, so Buffat.