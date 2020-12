Vorschlag des Bundesrates: 5 Personen bei privaten Anlässen – ausser an Festtagen

(dpo) Konkret sollen Gastrobetriebe, Einkaufsläden, Märkte, Freizeitbetriebe und Sportaktivitäten künftig bereits um 19 Uhr schliessen müssen und sonntags zu bleiben. Zudem schlägt der Bundesrat vor, dass an privaten Veranstaltungen neu höchstens 5 Personen aus zwei Haushalten erlaubt sind. Diese Beschränkung gilt allerdings nicht über Weihnachten und Neujahr. Vom 24. bis 26. Dezember sowie am 31. Dezember sollen Feiern bis zu 10 Personen erlaubt sein, wie es in einer Mitteilung des Innendepartements am Dienstag heisst.

Verboten werden laut Mitteilung hingegen öffentliche Veranstaltungen. Religiösen Feiern sowie Versammlungen von Legislativen sind davon ausgenommen. Zudem werden jegliche Aktivitäten im Kulturbereich und Veranstaltungen im professionellen Bereich mit Publikum untersagt.

Die am Dienstag in einer ausserordentlichen Sitzung vom Bundesrat vorgeschlagenen Massnahmen werden nun den Kantonen zur Stellungnahme unterbreitet. Sollten diese zustimmen, würden die Verschärfungen am Samstag in Kraft treten und bis am 20. Januar 2021 gelten.

Verschärfung mit Vorlauf

Am vergangenen Freitag hatte der Bundesrat auf noch viel weitergehende Massnahmen verzichtet. Viele Vorschläge zur Verschärfung, die er in den Tagen zuvor bei den Kantonen in eine Vernehmlassung gegeben hatte und die dabei publik wurden, schob er hinaus. Im Tourismusbereich etwa eine Limitierung der Skifahrer auf Pisten oder spezielle Beschränkungen für Bergrestaurants und das Après-Ski. Oder im Berufsalltag die Ausrufung einer Homeofficepflicht.

Begrenzt hat der Bundesrat am Freitag den Betrieb geschlossener touristischer Verkehrsmittel wie Gondeln oder Züge. Ebenso hat er beschlossen, alle Bergbahnen neu zusätzlich eine kantonale Bewilligung für den Betrieb benötigen. Damit nimmt der Bund die Kantone in die Pflicht. Zudem hat er im Wintersport eine Maskenpflicht beschlossen.