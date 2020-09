Von Stripclubs bis zu Museen: So will der Kanton Waadt die steigenden Corona-Zahlen in den Griff bekommen

Nach Genf, nun also auch die Waadt: Der grösste Romandie-Kanton verschärft die Corona-Massnahmen, nachdem die Fallzahlen in der Region in den vergangenen Tagen massiv gestiegen sind. Rund ein Drittel der Neuinfektionen stammen aus dem Kanton Waadt.

Man müsse eingestehen, dass die Rückkehr zur Normalität gefährdet sei, sagte Staatsratspräsidentin Nuria Gorrite am Dienstag vor den Medien. Es gehe nun darum, eine zweite Welle zu verhindern. Der Kanton hat deshalb beschlossen, Discos und Nachtclubs bis Ende Oktober zu schliessen. In Bars und Restaurants gilt eine Maskenpflicht für die Angestellten sowie für die Gäste, ausser sie sitzen an ihrem Tisch. «Wer sich ein Bier an der Bar holt, kurz telefonieren oder aufs WC geht, der zieht eine Maske an», präzisierte Wirtschaftsminister Philippe Leuba. Unter dem Begriff Nachtclub verstehe man Striptease-Clubs, sagt Leuba. «Also Erotik-Etablissements ohne Körperkontakt.» Die Prostitution bleibt hingegen erlaubt.