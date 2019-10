Von Ogi bis Maurer: Wenn Viola Amherd ruft, stehen die ehemaligen Sportminister Schlange

«Du kannst den Sport haben», sagte ihm Innenministerin Ruth Dreifuss. Der Sport war noch Bestandteil des EDI. Und vom Justizdepartement erhielt Ogi den heutigen Bevölkerungsschutz und ein Kommunikations-Bataillon von Medienschaffenden.

Das war im Jahr 1998, nachdem Ogi das Militärdepartement 1995 übernommen hatte, das damals noch EMD hiess. Er baute das EMD bis zum Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) um. «Ich wollte einen ‹Spirit of Sport› schaffen», sagt er heute. Er habe dem Sport politisch wie gesellschaftlich Bedeutung geben wollen, «vom Breiten- bis zum Spitzensport». Ogi stand dem Schweizer Sport von 1995 bis 2000 vor.

«Nie wieder Bormio»

Auch Samuel Schmid erinnert sich bestens an seine Zeit als Sportminister (2001 bis 2008). Im Februar 2005 erlebte er die «Schweizer Nullnummer» (Swissinfo) an den Ski-Weltmeisterschaften in Bormio vor Ort mit: Die Schweiz blieb erstmals seit 39 Jahren an einem Grossanlass ohne Medaille.

Es kam zu einer Krisensitzung in Magglingen im Anschluss an die Ski-WM, unter dem Motto «Nie wieder Bormio». «Die Sportfunktionäre wollten mehr Geld», erzählt Schmid. Mehr Geld habe er aber nicht geben können. «Wir müssen andere Wege gehen», sagte er - und baute die Spitzensport-RS um: mehr Sport, weniger Militär. Er nahm auch die Sportverbände in die Pflicht: Sie mussten die Sportler in der RS trainieren.