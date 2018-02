Während die SRG für Zuschauer 2016 1,1 Milliarden Franken ausgab, waren es für Hörer 436 Millionen Franken. Oder auf den einzelnen Gebührenzahler heruntergebrochen: Von den 178 Franken, die ein jeder ans SRF abliefert, fliessen 128 Franken ins TV und 50 Franken ins Radio – der Rest der Gebühren in Höhe von 451 Franken geht an RTS (134), RSI (89), RTR (8) sowie an konzessionierte private Stationen und an die Billag für das Inkasso (42).

Radio läuft TV den Rang ab

Bei der glaubwürdigsten aller Sendungen – dem «Echo der Zeit» – arbeitet Nicoletta Cimmino. Beim ersten Schweizer Medienqualitätsranking liess das «Echo» 2016 sämtliche Zeitungen hinter sich. Inhaltlich dürfe an der DNA der Sendung denn auch nicht herumgepfuscht werden, findet Cimmino. Mit 420 000 Hörern ist das politische Hintergrundmagazin zwar nicht die meistgehörte, aber eine der beliebtesten Sendungen. Das zeigt sich auch im Abstimmungskampf: Der «Verein für die Rettung meiner Lieblingssendung» bietet Fahnen aller SRG-Formate an – von der «Arena» über «Dok», «10 vor 10» bis zum «Sportpanorama». Kein Transparent wurde so häufig bestellt wie jenes des «Echo». Das Radio lässt das Fernsehen eben doch hinter sich. Auch wenn kaum jemand von ihm spricht.