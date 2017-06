Die Grafik zeigt, dass die Arbeitslosenquote allein nicht die ganze Wahrheit darstellt. Eine hohe Quote bedeutet nicht zwingend viele Arbeitslose. Ein Beispiel: Verkäufer und Detailhandelsangestellte weisen bei einer Quote von 5,7 Prozent 10'768 Arbeitslose auf. In der Schauspielbranche ist die Quote mehr als doppelt so gross: 14,6 Prozent. Effektiv sind aber nur 194 Schauspieler arbeitslos. Der Grund: In dieser Branche arbeiten massiv weniger Menschen als im Verkauf.