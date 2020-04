Von den Bundesbehörden brauchen wir in der Coronakrise vor allem eines: Klartext, bitte!

Wenn in Bern einschneidende Entscheide getroffen werden, zeigt das Fernsehen keine Bilder mehr aus Parlament und Wandelhalle. Zum sichtbaren Machtzentrum der Schweiz ist ein fensterloser Raum im Untergeschoss eines Sandsteinbaus geworden: der Konferenzsaal im Medienzentrum des Bundes.

Ein nüchterner Raum, typisch helvetisch: Der Bundesrat muss die Strasse überqueren, um dorthin zu gelangen. Auf einen unterirdischen Gang hatte man aus Kostengründen verzichtet.

An diesem Ort verkünden Bundesräte und Spitzenbeamte Entscheide von grösster Tragweite. Auf Deutsch, Französisch und Italienisch schliessen sie Betriebe, verkünden Milliardenzahlungen, schränken die Grundrechte ein. Die Miene ist ernst, der Ton gravitätisch. Zehntausende verfolgen die Live-Übertragungen.

Zuerst werden magistral die Entscheide verkündet, dann heben Journalisten, an Holzpulten sitzend, die Hände und stellen Fragen. Männer machte diese Kommunikation zu Helden. Alain Berset und der Beamte Daniel Koch wurden zu Superstars stilisiert, über den vorher unbekannten Brigadier Raynald Droz schwärmte ein gestandener NZZ-Journalist: «Selten wurde die Armee schöner repräsentiert.»

Die Kommunikation: Sie wirkt transparent: Jeder Bürger kann per Livestream zuschauen. In Zeiten, in denen neue Gesetze verordnet und eine Gesellschaft innert Küre umgepflügt wird, werden vor laufender Kamera ohne Zeitdruck Details abgehandelt: Darf man bald wieder boxen? Oder doch lieber Fussball spielen? Doch in dieser Kommunikation gibt es Lücken.