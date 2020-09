Von CVP zu «Die Mitte»: So will Gerhard Pfister einen zweiten Bundesratssitz gewinnen

Die CVP will mit der BDP fusionieren. Das Präsidium der CVP hat nun entschieden, national den Namen «Die Mitte» für die neue Partei zu evaluieren – inklusive eines komplett neu gestalteten Logos. Die Kantonalparteien sollen den Namen CVP weiterhin benützen dürfen, wenn auch mit dem neuen Logo. Die CVP führt deshalb die erste Urabstimmung in ihrer Geschichte durch. Die 80'000 Mitglieder erhalten ein Abstimmungsbüchlein. Die Urabstimmung wird notariell von einem externen juristischen Büro betreut.

Noch 2016, als Sie CVP-Präsident wurden, betonten Sie, das C dürfe nicht wegfallen. Was hat zu Ihrem Sinneswandel geführt?

Ich komme aus dem Kanton Zug. Dort wird das C von den Wählern verstanden. Es ist Ausdruck des Wertes der grössten Partei im Kanton. Ich unterscheide zwischen meiner persönlichen Befindlichkeit und der Situation der nationalen Partei. Ich bin Präsident der CVP Schweiz. Man kann mir nicht vorwerfen, dass ich nicht über das C diskutiert habe. Die Wertedebatte stiess aber auch intern nicht auf sehr grosse Resonanz. Dazu kommt noch etwas anderes.

Was?

2003 diskutierte ich mit dem damaligen Ständerat Carlo Schmid über das C. Er sagte mir, die CVP habe ihre historische Aufgabe erfüllt. Die Partei müsse sich neu positionieren und sich einen neuen Namen geben. Diese konservative Stimme war für mich wichtig. Ich bin überzeugt: Man kann auch als Konservativer für eine Öffnung der Partei sein.

Klar ist aber: Das ist ein definitiver Schritt weg von der Kirche und vom Katholizismus?

Ja. Das zeigt sich idealtypisch in der Diskussion um die Konzernverantwortungsinitiative. Es gibt Leute, die das C behalten wollen und die Initiative bekämpfen. Es gibt aber auch Leute, die offen sind für einen neuen Namen und die Initiative befürworten. Das zeigt: Das C, das Christsein, ist in der Politik kein einheitlicher Massstab. Christsein ist individuell und persönlich. Die Verbindung, die mit dem C an uns herangetragen wird, ist deshalb nicht richtig.

Vorbild für Sie ist der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz mit seiner ÖVP?