«Selbstverständlich wird die Fahne auch dieses Jahr wieder am Säntis hängen», sagt Bruno Vattioni, Geschäftsführer Säntis-Schwebebahn AG, auf Anfrage. Die Säntisfahne soll den Hausberg der Ostschweiz also wieder schmücken. Sie ist keine Unbekannte. Die Säntisfahne ist mit ihren 6400 Quadratmetern die grösste Schweizerfahne der Welt. Am kommenden Montag wird die 80 mal 80 Meter grosse Fahne auf den Säntis transportiert. Am Mittwoch, einen Tag vor dem ersten August, kommt es zum grossen Spektakel. Dann wird die Schweizerfahne pünktlich zur Bundesfeier ausgerollt.

Grosser Wirbel um die Säntisfahne

Die grösste Schweizerfahne hat in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. In den vergangenen drei Jahren ist sie in Folge von Unwetter gerissen. Einzig im Jahr 2015 blieb die Fahne, die von der Heimgartner Fahnen AG in Wil hergestellt worden war, unversehrt. Geändert hat man trotz den Rissen der letzten Jahre nichts an der Beschaffenheit des Stoffes oder an der Aufhängevorrichtung am Berg. Für grosse Veränderungen sei die Fahne zu gross. Vattioni sagt: