Huonder hatte an seinem 75. Geburtstag, dem 21. April dieses Jahres, dem Papst gemäss kirchlichem Recht den Rücktritt als Diözesanbischof angeboten. Inzwischen habe der Papst entschieden, dass Huonders Rücktritt auf Ostern 2019 angenommen werde, teilte das Bistum Chur am Donnerstag mit.

Der Entscheid Roms entspricht jenem beim Rücktritt von Huonders Vorgänger, Bischof Amédée Grab. Grab blieb bis zur Vollendung seines 77. Altersjahres im Amt und wirkte danach, bis zur Amtsübergabe an Huonder, als Apostolischer Administrator.

Huonder "gerührt"

In einem Brief an alle Mitarbeitenden des Bistums schrieb Huonder, der Vertrauensbeweis des Papstes habe ihn "gerührt und mit grosser Dankbarkeit erfüllt". Er sei dankbar dafür, dass Papst Franziskus mit seiner "Entscheidung für unser Bistum auf Kontinuität setzt".

Huonder teilte zudem mit, er werde gerne weiter all seine Kräfte einsetzen, um den Hirtendienst fortzusetzen, "zum Heil der Seelen und zum Wohl der Kirche von Chur".