Burson-Marsteller als Siegerin übernimmt dafür die nationale Kommunikation von EnergieSchweiz mit Gemeinden und Städten. Sie sollen in Fragen der Energieeffizienz und erneuerbarer Energien unterstützt werden. Als drittes kam 2016 das Mandat für eine «Infoline EnergieSchweiz» dazu, mit einem Kostendach von 1,3 Millionen für 2017 bis 2020.

2015 vergab das BFE ein Mandat für das «Energiesparjahr 2016» über 2,2 Millionen. Das Projekt wurde zusätzlich mit 2 Millionen von privaten Unternehmen unterstützt. Dazu kam ein Mandat über 1,1 Millionen für die Marktforschung in eigener Sache. Eine repräsentative Umfrage sollte zum Beispiel Auskunft geben über das Image von EnergieSchweiz.

Sehr umstritten bei bürgerlichen Politikern ist das Sponsoring, das von EnergieSchweiz überall an Anlässen für Energieeffizienz und erneuerbare Energien zu sehen ist. 346'000 Franken wurden 2016 für 2016 und 2017 gesprochen. Dass zudem das Portal myNewEnergy mitfinanziert wird, stösst Wasserfallen sauer auf: «Das ist eine politische Kampagne in einer Art Umerziehung.» Der Vergleichsrechner für den Wechsel zu Ökostrom ist ein Spin-off von Comparis. Gemäss Zünd steuerte EnergieSchweiz 98'000 Franken oder 20 Prozent an die Aufbaukosten bei.

«Es gehört zum Grundauftrag von EnergieSchweiz, die Öffentlichkeit über sparsame Energienutzung und über die Nutzung erneuerbarer Energien zu beraten», betont Zünd. «EnergieSchweiz macht keine politischen Kampagnen, sondern führt seinen gesetzlichen Auftrag aus.» Das Programm basiere auf Energiegesetz und Bundesratsbeschluss von 2012.

«Der Auftrag gilt bis 2020», sagt sie, «unabhängig vom Abstimmungsergebnis zum neuen Energiegesetz». Das Programm wende sich seit Fukushima direkter an die Endkonsumenten und fokussiere auf Sensibilisierung, Information und Beratung, Aus- und Weiterbildung.

Wie es für EnergieSchweiz nach 2020 weitergeht, ist unklar. In FDP- und SVP-Kreisen dürfte das Programm einen schweren Stand haben.

SVP-Nationalrat Thomas de Courten will die politische Rolle der Bundesämter Ende Jahr in der Geschäftsprüfungskommission (GPK) generell traktandieren lassen. Deren Publikationen dürften nicht politisch gefärbt sein, sagt er. Gebe es Hinweise, dass im Energie-Abstimmungskampf Steuergelder eingesetzt worden seien, werde er auch das in der GPK thematisieren.