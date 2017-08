Vorgeworfen werden dem 24-Jährigen mehrfache Gefährdung durch Sprengstoffe und giftige Gase in verbrecherischer Absicht, schwere Körperverletzung, mehrfache Sachbeschädigung, begangen aus Anlass einer öffentlichen Zusammenrottung und mehrfache Widerhandlung gegen das Sprengstoffgesetz. Die Vorfälle ereigneten sich bei einem Spiel des FC Luzern gegen den FC St. Gallen im Februar 2016.

Auf Spieler geachtet

Die Verteidigerin führte am Dienstag in ihrem Plädoyer vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona aus, dass der Angeklagte von der ersten Befragung an zugegeben habe, die vier Sprengkörper auf das Spielfeld geworfen zu haben. Sein Ziel sei jedoch nicht gewesen, jemanden zu verletzen oder eine Sachbeschädigung zu begehen.

Mit Videoaufnahmen aus verschiedenen Quellen zeigte die Anwältin ihre Sicht der Dinge auf: Der Angeklagte - ein Fan des FC St. Gallen - habe sehr wohl gesehen, wohin er die Sprengkörper geworfen habe. Dabei habe er darauf geachtet, dass nicht zu viele Spieler in der Nähe gestanden seien.

Die Fan-Fahnen an den Abschrankungen hätten ausserdem nicht dazu gedient, sich dahinter zu verstecken, wie dies die Bundesanwaltschaft behaupte. Die Fahnen würden bei den Spielen immer aufgehängt und vorgängig von den Sicherheitsleuten kontrolliert.

Anders als die Bundesanwaltschaft ist die Anwältin der Ansicht, dass allein der Besitz der pyrotechnischen Gegenstände, die beim Angeklagten anlässlich einer Hausdurchsuchung im März 2016 gefunden wurden, nicht verboten sei.

Bestritten wurde von der Verteidigerin zudem, dass der Hörschaden bei einem Zuschauer, die Folge des Knalls des Sprengkörpers sei. Niemand anders habe einen solchen beklagt.

Grossen Aufwand betrieben

Ein anderes Bild der Ereignisse im Februar 2016 zeichnete der Bundesanwalt. Er bezeichnete die Taten des Angeklagten als hinterhältig. Zusammen mit weiteren Mitgliedern der Ultra-Szene habe er mit grossem Aufwand und Ablenkungsmanövern organisiert, dass die Pyro-Gegenstände in das Stadion geschmuggelt wurden.

Zu den Mittätern machte der Angeklagte während des ganzen Verfahrens keine Aussagen. Ebenso machte er während des Prozesses von seinem Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch.

Vom Fansektor des Luzerner Fussballstadions aus habe er insgesamt vier pyrotechnische Gegenstände auf das Feld geworfen, sagte der Bundesanwalt. Weil er hinter der Abschrankung gestanden sei, habe er nicht sehen können, wohin die Pyros flogen. Er habe also in Kauf genommen, dass ein Spieler oder sonst jemand in der Nähe verletzt werde.

Bei einer Hausdurchsuchung im März 2016 wurden beim Angeklagten rund 100 Kilogramm an Sprengkörpern gefunden. Diese bewahrte er in seinem Zimmer in Kartonschachteln und zwei Plastiksäcken auf.

Rayon- und Stadionverbot

Nach dem Match vom Februar 2016 erhielt der Angeklagte ein zehnjähriges Stadionverbot für alle Fussball- und Hockeyspiele. Das Rayonverbot wurde für drei Jahre verhängt.

Einer am Fussballspiel anwesender Zuschauer, der am Prozess als Privatkläger auftrat, leidet heute an einer stark verminderten Hörleistung. Zudem beklagt er Flashbacks, weil der zweite Sprengkörper rund 20 Meter entfernt von ihm explodierte. Er fordert für die irreversible Hörschädigung eine Genugtuung von 60'000 Franken.

Gegen den Angeklagten ist unterdessen ein weiteres Verfahren hängig, weil er am 1. August vergangenen Jahres illegale Sprengkörper zündete. Die regionale Staatsanwaltschaft hat ihn dafür mit einem Strafbefehl zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen und einer Busse von 1000 Franken verurteilt. Der Angeklagte hat diesen Entscheid angefochten, er ist also noch nicht rechtskräftig.

Heute arbeitet der 24-Jährige im Gästehaus seiner Mutter und als Barkeeper. Unter anderem durch das Strafverfahren haben sich bei ihm Schulden zwischen 20'000 und 30'000 Franken angehäuft.