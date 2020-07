Verschiedene Städte prüfen Parkgebühren für Motorräder und E-Bikes

(agl) Wie die «NZZ am Sonntag» schreibt, sind insbesondere Bern, Luzern und Lugano an einer Parkgebühr für motorisierte Zweiräder interessiert und prüfen bereits, wie eine solche Gebührenpflicht umgesetzt werden könnte. Die Berner Verkehrsdirektion äusserte gegenüber der «NZZ», man wolle sich dabei auch mit anderen Städten austauschen. Reservierter hätten sich St. Gallen, Biel und Zürich gezeigt, während eine Gebühr in Lausanne und Basel kein Thema sei.

Ab 2021 dehnt der Bundesrat die Gebührenpflicht für das Parkieren auf weitere Fahrzeuge aus. Dazu zählen Motorräder und Mofas, aber auch E-Bikes mit einer Motorleistung von bis zu 45 Stundenkilometern. Damit geht er gemäss der «NZZ am Sonntag» unter anderem auf eine Bitte des Städteverbandes von 2016 ein. Dies insbesondere wegen knapper Platzverhältnisse in den Städten.