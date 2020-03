«Vermeiden Sie das Reisen zu Stosszeiten»: Bund gibt wegen Corona-Virus weitere Empfehlungen heraus – und ruft die Jungen zu Solidarität auf

210 bestätigte Fälle zählt die Schweiz am Freitagnachmittag, eine Verdoppelung der Ansteckungen innerhalb von nur einem Tag. Unser Land bewege sich nun am Rand einer epidemischen Welle, sagte der oberste Krisenchef in Sachen Corona-Virus, Daniel Koch, am Freitag vor den Medien. Es sei, wie vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) bereits bestätigt, nicht mehr möglich, die Ansteckungsketten lückenlos zurückzuverfolgen.

Der Bund empfiehlt neu, man solle Stosszeiten nach Möglichkeit meiden, auch innerhalb von Zügen und Bussen einen grösseren Sicherheitsabstand einhalten und beim Warten an Haltestellen und in Bahnhöfen den Abstand zu anderen Personen vergrössern. Man appelliere auch an die Arbeitgeber, flexiblere Arbeitszeiten zu ermöglichen, damit das Pendeln zu Stosszeiten vermieden werden kann.

Unmut über späten Entscheid

In punkto Veranstaltungen appelliert der Bund weiterhin an die Eigenverantwortung von Veranstaltern und Kantonen. Der Bundesrat will erst am kommenden Freitag beschliessen, ob das Verbot für Anlässe mit über 1000 Personen verlängert wird. Momentan gilt dieses bis am 15. März; der Entscheid fällt also nur drei Tage vorher. Das sorgt in der Eventbranche für Unmut.

«Dass der Bundesrat so kurzfristig entscheidet, ist eine Zumutung für die Eventbranche und all ihre Zulieferer», sagt Nicolo Paganini, CVP-Nationalrat und Direktor der Olma Messen St. Gallen. Er fordert mehr Planungssicherheit. «Für die Branche wäre es einfacher, wenn sie zwei, drei Wochen im Voraus wüsste, was Sache ist.»

Paganini steht mit seiner Kritik nicht allein da. «Für uns wäre es besser, wenn wir etwas mehr Vorlauf hätten», sagt auch Hallenstadion-Direktor Philipp Musshafen. «Aber immerhin lässt der Bundesrat die Option offen, das Verbot nicht zu verlängern.» Die Arbeiten für die Veranstaltungen, die ab 16. März stattfinden sollen, liefen momentan normal weiter, erklärt er. Allerdings ist er angesichts der aktuellen Lage nicht sehr optimistisch, dass das Veranstaltungsverbot per 16. März aufgehoben wird.

Armee stellt Ambulanzen zur Verfügung



Der Kanton Tessin hat derweil Hilfe der Schweizer Armee in Anspruch genommen. Es würden Ambulanzen mit Hilfsteam in den Kanton geschickt. Der Bund stellt den Kantonen, die einen Antrag einreichen, in den nächsten drei Wochen Hilfe von aktiven Angehörigen der Armee zur Verfügung.