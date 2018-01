Fehlende Dialogfähigkeit

Nicht zu vergessen: Davos mit seiner finanzkräftigen Teilnehmerschar eignet sich stets hervorragend zur Investorenwerbung. Dem Mann, der Amerika an vorderste Stelle setzt, ist dies sicher nicht entgangen. Dies könnte ein Grund sein, weshalb der Ego-Mann aus Washington Schwabs Einladung angenommen hat. Ausserdem ist das WEF in seiner Heimat gut vertreten. Nach der zweiten Zentrale in New York hat das Forum vergangenes Jahr in San Francisco ein Forschungszentrum gegründet, das sich den Folgen der Vierten Industriellen Revolution widmet. Und zur US-Verbindung der Organisation gehört, dass Schwab nach dem Terroranschlag vom 11. September 2001 in einem Akt der Solidarität das darauffolgende WEF kurzfristig in New York abhielt.

Angesichts von Trumps Zusage ging beinahe unter, dass am selben Tag auch Indiens Premier Narendra Modi seine Teilnahme in Davos ankündigte. Unter den 60 Staats- und Regierungschefs vertritt er immerhin die bevölkerungsstärkste Demokratie der Welt. Dies nährt Befürchtungen in- und ausserhalb des WEF, die diesjährige Veranstaltung könnte zu einer «Trump-Show» verkommen. Besonders pikant ist, dass auf dem letztjährigen WEF die Distanz der dort versammelten Freunde der Globalisierung zu Trump mit Händen zu greifen war. Jetzt kommt ausgerechnet der Mann, der wenig von Kooperation und Freihandel und viel von nationaler Vorherrschaft hält. Auch Schwabs stets geforderte Dialogfähigkeit scheint beim Präsidenten nicht gerade stark ausgeprägt. Rätsel über Rätsel. Vielleicht helfen die bilateralen Meetings des Business-Freundes Trump, die den offiziellen Auftritt umranken könnten. Immerhin nutzen nach aller Erfahrung auch Staatenlenker die kurzen Wege in Davos zu anderen Entscheidungsträgern in Politik und Wirtschaft gerne.

WEF-Momente für die Ewigkeit